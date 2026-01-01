|1
|Yellowstone Main Title
|Brian Tyler, Breton Vivian / Breton Vivian
|1:09
|2
|Vision Quest
|Brian Tyler, Breton Vivian / Breton Vivian
|5:09
|3
|Cowboys Don’t Say Goodbye
|Brian Tyler, Breton Vivian / Breton Vivian
|4:05
|4
|John Dutton Returns
|Brian Tyler, Breton Vivian / Breton Vivian
|3:12
|5
|Confession
|Brian Tyler, Breton Vivian / Breton Vivian
|2:29
|6
|The Burning House
|Brian Tyler, Breton Vivian / Breton Vivian
|3:00
|7
|We Are Here
|Brian Tyler, Breton Vivian / Breton Vivian
|2:32
|8
|Ain’t Your Fault
|Brian Tyler, Breton Vivian / Breton Vivian
|2:17
|9
|Not Our Son
|Brian Tyler, Breton Vivian / Breton Vivian
|1:12
|10
|Dear Mia
|Brian Tyler, Breton Vivian / Breton Vivian
|2:04
|11
|Leaving the Ranch
|Brian Tyler, Breton Vivian / Breton Vivian
|1:57
|12
|Anatomy Lesson
|Brian Tyler, Breton Vivian / Breton Vivian
|1:55
|13
|Impossible To Miss
|Brian Tyler, Breton Vivian / Breton Vivian
|1:04
|14
|The Broke Ones
|Brian Tyler, Breton Vivian / Breton Vivian
|2:06
|15
|We’ll Take It
|Brian Tyler, Breton Vivian / Breton Vivian
|2:03
|16
|A Place With No Memories
|Brian Tyler, Breton Vivian / Breton Vivian
|1:50
|17
|Conflict Management
|Brian Tyler, Breton Vivian / Breton Vivian
|3:43
|18
|Shake On It
|Brian Tyler, Breton Vivian / Breton Vivian
|1:33
|19
|As Ready As We’re Gonna Get
|Brian Tyler, Breton Vivian / Breton Vivian
|3:01
|20
|A War Being Waged
|Brian Tyler, Breton Vivian / Breton Vivian
|2:25
|21
|Horse Thieving Cowards
|Brian Tyler, Breton Vivian / Breton Vivian
|1:42
|22
|Horses
|Brian Tyler, Breton Vivian / Breton Vivian
|1:09
|23
|School Is Over
|Brian Tyler, Breton Vivian / Breton Vivian
|2:07
|24
|Business Before Dinner
|Brian Tyler, Breton Vivian / Breton Vivian
|1:44
|25
|The End of Us
|Brian Tyler, Breton Vivian / Breton Vivian
|2:40
|26
|The Hill
|Brian Tyler, Breton Vivian / Breton Vivian
|3:14