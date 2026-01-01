|Title
|Artist
|Time
|1
|WandaVision! (feat. Sara Mann, Jessica Rotter, Cindy Bourquin, Elyse Willis, Laura Dickinson, Eric Bradley, Greg Whipple, Jasper Randall & Gerald White)
|Kristen Anderson-Lopez, Robert Lopez / Robert Lopez
|0:54
|2
|Rehearsal
|Кристоф Бек / Alex Kovacs
|0:55
|3
|Unwelcome Visitor
|Кристоф Бек / Alex Kovacs
|0:59
|4
|Strucker
|Кристоф Бек / Alex Kovacs
|0:38
|5
|Giddy Up
|Кристоф Бек / Alex Kovacs
|0:33
|6
|Beekeeper
|Кристоф Бек
|1:06
|7
|Exit Stage Left
|Кристоф Бек / Alex Kovacs
|1:44
|8
|It's Really Happening
|Кристоф Бек / Alex Kovacs
|0:52