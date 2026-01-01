|Title
|Artist
|Time
|1
|Main Titles
|Vadim Maevskiy, Alexander Turkunov / Alexander Turkunov
|1:18
|2
|Sacrifice
|Vadim Maevskiy, Alexander Turkunov / Alexander Turkunov
|0:51
|3
|Whirlpool Theme
|Vadim Maevskiy, Alexander Turkunov / Alexander Turkunov
|1:29
|4
|Ghost
|Vadim Maevskiy, Alexander Turkunov / Alexander Turkunov
|1:42
|5
|Disease
|Vadim Maevskiy, Alexander Turkunov / Alexander Turkunov
|0:53
|6
|Drive
|Vadim Maevskiy, Alexander Turkunov / Alexander Turkunov
|2:04
|7
|Collector
|Vadim Maevskiy, Alexander Turkunov / Alexander Turkunov
|1:13
|8
|Last Fight
|Vadim Maevskiy, Alexander Turkunov / Alexander Turkunov
|1:29