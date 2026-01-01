|Title
|Artist
|Time
|1
|Utopia Overture
|Cristobal Tapia De Veer
|3:33
|2
|The Network
|Cristobal Tapia De Veer
|3:22
|3
|Dislocated Thumbs Part 1
|Cristobal Tapia De Veer
|2:18
|4
|Mr. Rabbit's Game
|Cristobal Tapia De Veer
|1:05
|5
|Conspiracy Part 1
|Cristobal Tapia De Veer
|2:54
|6
|Meditative Chaos
|Cristobal Tapia De Veer
|3:10
|7
|A New Brand of Drug
|Cristobal Tapia De Veer
|2:14
|8
|Samba De Wilson
|Cristobal Tapia De Veer
|2:16
|9
|Slivovitz
|Cristobal Tapia De Veer
|1:43
|10
|Bekki on Pills Part 1
|Cristobal Tapia De Veer
|1:01
|11
|Where Is Jessica Hyde? Part 1
|Cristobal Tapia De Veer
|3:39
|12
|Arby's Oratorio
|Cristobal Tapia De Veer
|1:39
|13
|Jessica Gets Off
|Cristobal Tapia De Veer
|3:19
|14
|Mr. Rabbit It Is
|Cristobal Tapia De Veer
|2:51
|15
|Lovechild
|Cristobal Tapia De Veer
|1:04
|16
|Mind Vortex
|Cristobal Tapia De Veer
|2:48
|17
|T**t
|Cristobal Tapia De Veer
|2:02
|18
|Bekki on Pills Part 2
|Cristobal Tapia De Veer
|3:16
|19
|Fertility Control
|Cristobal Tapia De Veer
|1:51
|20
|Janus Saves
|Cristobal Tapia De Veer
|2:51
|21
|Evil Prevails
|Cristobal Tapia De Veer
|2:56
|22
|Conspiracy Part 2
|Cristobal Tapia De Veer
|4:57
|23
|Dislocated Thumbs Part 2
|Cristobal Tapia De Veer
|1:28
|24
|Utopia Descent
|Cristobal Tapia De Veer
|2:42
|25
|Where Is Jessica Hyde? Part 2
|Cristobal Tapia De Veer
|4:08
|26
|Utopia's Death Cargo
|Cristobal Tapia De Veer
|1:39
|27
|The Experiment
|Cristobal Tapia De Veer
|6:16
|28
|Utopia Finale
|Cristobal Tapia De Veer
|2:35