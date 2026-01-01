|1
|Geralt of Rivia
|Sonya Belousova, Giona Ostinelli / Sonya Belousova
|1:52
|2
|Toss a Coin to Your Witcher
|Sonya Belousova, Giona Ostinelli, Joey Batey / Sonya Belousova
|3:10
|3
|Happy Childhoods Make for Dull Company
|Sonya Belousova, Giona Ostinelli, Rodion Belousov / Sonya Belousova
|3:16
|4
|The Time of Axe and Sword Is Now
|Sonya Belousova, Giona Ostinelli, Declan de Barra, Lindsay Deutsch / Sonya Belousova
|4:57
|5
|They're Alive
|Sonya Belousova, Giona Ostinelli, Lindsay Deutsch, Burak Besir / Sonya Belousova
|1:42
|6
|Tomorrow I'll Leave Blaviken for Good
|Sonya Belousova, Giona Ostinelli / Sonya Belousova
|1:34
|7
|Her Sweet Kiss
|Sonya Belousova, Giona Ostinelli, Joey Batey / Sonya Belousova
|2:00
|8
|It's an Ultimatum
|Sonya Belousova, Giona Ostinelli / Sonya Belousova
|3:55
|9
|Round of Applause
|Sonya Belousova, Giona Ostinelli, Rodion Belousov / Sonya Belousova
|1:10
|10
|Marilka That's My Name
|Sonya Belousova, Giona Ostinelli / Sonya Belousova
|2:48
|11
|I'm Helping the Idiot
|Sonya Belousova, Giona Ostinelli, Arngeir Hauksson / Sonya Belousova
|2:45
|12
|The Knight Who Was Taught to Save Dragons
|Sonya Belousova, Giona Ostinelli, Rodion Belousov / Sonya Belousova
|5:06
|13
|Ragamuffin
|Sonya Belousova, Giona Ostinelli / Sonya Belousova
|4:28
|14
|The Last Rose of Cintra
|Sonya Belousova, Giona Ostinelli, Declan de Barra / Sonya Belousova
|2:24
|15
|Late Wee Pups Don't Get to Bark
|Sonya Belousova, Giona Ostinelli, Lindsay Deutsch / Sonya Belousova
|2:39
|16
|You Will Rule This Land Someday
|Sonya Belousova, Giona Ostinelli / Sonya Belousova
|4:31
|17
|The Fishmonger's Daughter
|Sonya Belousova, Giona Ostinelli, Joey Batey / Sonya Belousova
|1:16
|18
|Blaviken Inn
|Sonya Belousova, Giona Ostinelli, Lindsay Deutsch / Sonya Belousova
|1:34
|19
|Man in Black
|Sonya Belousova, Giona Ostinelli / Sonya Belousova
|4:04
|20
|The Great Cleansing
|Sonya Belousova, Giona Ostinelli, Lindsay Deutsch / Sonya Belousova
|4:04
|21
|The Law of Surprise
|Sonya Belousova, Giona Ostinelli / Sonya Belousova
|4:30
|22
|Battle of Marnadal
|Sonya Belousova, Giona Ostinelli / Sonya Belousova
|4:18
|23
|Pretty Ballads Hide Bastard Truths
|Sonya Belousova, Giona Ostinelli, Rodion Belousov / Sonya Belousova
|2:20
|24
|Giltine the Artist
|Sonya Belousova, Giona Ostinelli / Sonya Belousova
|1:42
|25
|Everytime You Leave
|Sonya Belousova, Giona Ostinelli / Sonya Belousova
|2:08
|26
|Rewriting History
|Sonya Belousova, Giona Ostinelli, Rodion Belousov / Sonya Belousova
|3:55
|27
|The End's Beginning
|Sonya Belousova, Giona Ostinelli, Declan de Barra / Sonya Belousova
|2:19
|28
|Gold Dragons Are the Rarest
|Sonya Belousova, Giona Ostinelli, Rodion Belousov / Sonya Belousova
|5:49
|29
|Bonfire
|Sonya Belousova, Giona Ostinelli, Lindsay Deutsch / Sonya Belousova
|2:15
|30
|Children Are Our Favorite
|Sonya Belousova, Giona Ostinelli / Sonya Belousova
|3:17
|31
|Do You Actually Have What It Takes
|Sonya Belousova, Giona Ostinelli / Sonya Belousova
|4:53
|32
|Point Me to Temeria
|Sonya Belousova, Giona Ostinelli / Sonya Belousova
|0:56
|33
|Djinni Djinn Djinn
|Sonya Belousova, Giona Ostinelli / Sonya Belousova
|2:09
|34
|Here's Your Destiny
|Sonya Belousova, Giona Ostinelli / Sonya Belousova
|3:49
|35
|Two Vows Here Tonight
|Sonya Belousova, Giona Ostinelli / Sonya Belousova
|3:02
|36
|Bread, Breasts and Beer
|Sonya Belousova, Giona Ostinelli, Lindsay Deutsch / Sonya Belousova
|1:50
|37
|Would You Honor Me with a Dance
|Sonya Belousova, Giona Ostinelli / Sonya Belousova
|2:03
|38
|Four Marks
|Sonya Belousova, Giona Ostinelli, Rodion Belousov / Sonya Belousova
|4:17
|39
|The Pensive Dragon Inn
|Sonya Belousova, Giona Ostinelli, Lindsay Deutsch / Sonya Belousova
|1:29
|40
|A Gift for the Princess
|Sonya Belousova, Giona Ostinelli / Sonya Belousova
|2:48
|41
|You're in Brokilon Forest
|Sonya Belousova, Giona Ostinelli / Sonya Belousova
|2:41
|42
|Today Isn't Your Day Is It
|Sonya Belousova, Giona Ostinelli / Sonya Belousova
|1:39
|43
|Lovely Rendez-vous à la Montagne
|Sonya Belousova, Giona Ostinelli / Sonya Belousova
|2:40
|44
|Blame Destiny
|Sonya Belousova, Giona Ostinelli / Sonya Belousova
|4:45
|45
|The White Flame Has Brought Us Together
|Sonya Belousova, Giona Ostinelli / Sonya Belousova
|3:36
|46
|He's One of the Clean Ones
|Sonya Belousova, Giona Ostinelli, Lindsay Deutsch / Sonya Belousova
|2:24
|47
|You Lost Your Chance to Be Beautiful
|Sonya Belousova, Giona Ostinelli / Sonya Belousova
|5:14
|48
|Yennefer of Vengerberg
|Sonya Belousova, Giona Ostinelli / Sonya Belousova
|3:11
|49
|Shouldn't You Know When Someone Is Pretending
|Sonya Belousova, Giona Ostinelli, Lindsay Deutsch / Sonya Belousova
|2:21
|50
|You'll Have to Fight It Until Dawn
|Sonya Belousova, Giona Ostinelli / Sonya Belousova
|9:04
|51
|I'm the One with the Wishes
|Sonya Belousova, Giona Ostinelli / Sonya Belousova
|7:33
|52
|Chaos Is All Around Us
|Sonya Belousova, Giona Ostinelli / Sonya Belousova
|4:29
|53
|The Curse of the Black Sun
|Sonya Belousova, Giona Ostinelli / Sonya Belousova
|6:51
|54
|Battle of Sodden
|Sonya Belousova, Giona Ostinelli / Sonya Belousova
|4:01
|55
|The Song of the White Wolf
|Sonya Belousova, Giona Ostinelli, Declan de Barra / Sonya Belousova
|3:45