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Kinoafisha TV Shows The Witcher Soundtrack

Soundtrack from "The Witcher"

Music from "The Witcher" All info
The Witcher (Music from the Netflix Original Series)
The Witcher (Music from the Netflix Original Series) 55 tracks. Sonya Belousova, Giona Ostinelli, Sonya Belousova, Giona Ostinelli, Joey Batey, Sonya Belousova, Giona Ostinelli, Rodion Belousov, Sonya Belousova, Giona Ostinelli, Declan de Barra, Lindsay Deutsch, Sonya Belousova, Giona Ostinelli, Lindsay Deutsch, Burak Besir, Sonya Belousova, Giona Ostinelli, Arngeir Hauksson, Sonya Belousova, Giona Ostinelli, Declan de Barra, Sonya Belousova, Giona Ostinelli, Lindsay Deutsch
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The Witcher: Season 2 (Soundtrack from the Netflix Original Series)
The Witcher: Season 2 (Soundtrack from the Netflix Original Series) 32 tracks. Joseph Trapanese, Joey Batey, Joseph Trapanese, Joseph Trapanese, Sonya Belousova, Giona Ostinelli
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The Witcher Suite - Single
The Witcher Suite - Single 3 tracks. Sonya Belousova, Giona Ostinelli
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Toss a Coin To Your Witcher (From "the Witcher Netflix Series") [Acapella] - Single
Toss a Coin To Your Witcher (From "the Witcher Netflix Series") [Acapella] - Single 1 track. Mr Dooves
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Power and Purpose (from "The Witcher: Season 2" soundtrack) - Single
Power and Purpose (from "The Witcher: Season 2" soundtrack) - Single 1 track. Joseph Trapanese
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Kaer Morhen (from "The Witcher: Season 2" soundtrack) - Single
Kaer Morhen (from "The Witcher: Season 2" soundtrack) - Single 1 track. Joseph Trapanese
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Title Artist Time
1 Geralt of Rivia Sonya Belousova, Giona Ostinelli / Sonya Belousova 1:52
2 Toss a Coin to Your Witcher Sonya Belousova, Giona Ostinelli, Joey Batey / Sonya Belousova 3:10
3 Happy Childhoods Make for Dull Company Sonya Belousova, Giona Ostinelli, Rodion Belousov / Sonya Belousova 3:16
4 The Time of Axe and Sword Is Now Sonya Belousova, Giona Ostinelli, Declan de Barra, Lindsay Deutsch / Sonya Belousova 4:57
5 They're Alive Sonya Belousova, Giona Ostinelli, Lindsay Deutsch, Burak Besir / Sonya Belousova 1:42
6 Tomorrow I'll Leave Blaviken for Good Sonya Belousova, Giona Ostinelli / Sonya Belousova 1:34
7 Her Sweet Kiss Sonya Belousova, Giona Ostinelli, Joey Batey / Sonya Belousova 2:00
8 It's an Ultimatum Sonya Belousova, Giona Ostinelli / Sonya Belousova 3:55
9 Round of Applause Sonya Belousova, Giona Ostinelli, Rodion Belousov / Sonya Belousova 1:10
10 Marilka That's My Name Sonya Belousova, Giona Ostinelli / Sonya Belousova 2:48
11 I'm Helping the Idiot Sonya Belousova, Giona Ostinelli, Arngeir Hauksson / Sonya Belousova 2:45
12 The Knight Who Was Taught to Save Dragons Sonya Belousova, Giona Ostinelli, Rodion Belousov / Sonya Belousova 5:06
13 Ragamuffin Sonya Belousova, Giona Ostinelli / Sonya Belousova 4:28
14 The Last Rose of Cintra Sonya Belousova, Giona Ostinelli, Declan de Barra / Sonya Belousova 2:24
15 Late Wee Pups Don't Get to Bark Sonya Belousova, Giona Ostinelli, Lindsay Deutsch / Sonya Belousova 2:39
16 You Will Rule This Land Someday Sonya Belousova, Giona Ostinelli / Sonya Belousova 4:31
17 The Fishmonger's Daughter Sonya Belousova, Giona Ostinelli, Joey Batey / Sonya Belousova 1:16
18 Blaviken Inn Sonya Belousova, Giona Ostinelli, Lindsay Deutsch / Sonya Belousova 1:34
19 Man in Black Sonya Belousova, Giona Ostinelli / Sonya Belousova 4:04
20 The Great Cleansing Sonya Belousova, Giona Ostinelli, Lindsay Deutsch / Sonya Belousova 4:04
21 The Law of Surprise Sonya Belousova, Giona Ostinelli / Sonya Belousova 4:30
22 Battle of Marnadal Sonya Belousova, Giona Ostinelli / Sonya Belousova 4:18
23 Pretty Ballads Hide Bastard Truths Sonya Belousova, Giona Ostinelli, Rodion Belousov / Sonya Belousova 2:20
24 Giltine the Artist Sonya Belousova, Giona Ostinelli / Sonya Belousova 1:42
25 Everytime You Leave Sonya Belousova, Giona Ostinelli / Sonya Belousova 2:08
26 Rewriting History Sonya Belousova, Giona Ostinelli, Rodion Belousov / Sonya Belousova 3:55
27 The End's Beginning Sonya Belousova, Giona Ostinelli, Declan de Barra / Sonya Belousova 2:19
28 Gold Dragons Are the Rarest Sonya Belousova, Giona Ostinelli, Rodion Belousov / Sonya Belousova 5:49
29 Bonfire Sonya Belousova, Giona Ostinelli, Lindsay Deutsch / Sonya Belousova 2:15
30 Children Are Our Favorite Sonya Belousova, Giona Ostinelli / Sonya Belousova 3:17
31 Do You Actually Have What It Takes Sonya Belousova, Giona Ostinelli / Sonya Belousova 4:53
32 Point Me to Temeria Sonya Belousova, Giona Ostinelli / Sonya Belousova 0:56
33 Djinni Djinn Djinn Sonya Belousova, Giona Ostinelli / Sonya Belousova 2:09
34 Here's Your Destiny Sonya Belousova, Giona Ostinelli / Sonya Belousova 3:49
35 Two Vows Here Tonight Sonya Belousova, Giona Ostinelli / Sonya Belousova 3:02
36 Bread, Breasts and Beer Sonya Belousova, Giona Ostinelli, Lindsay Deutsch / Sonya Belousova 1:50
37 Would You Honor Me with a Dance Sonya Belousova, Giona Ostinelli / Sonya Belousova 2:03
38 Four Marks Sonya Belousova, Giona Ostinelli, Rodion Belousov / Sonya Belousova 4:17
39 The Pensive Dragon Inn Sonya Belousova, Giona Ostinelli, Lindsay Deutsch / Sonya Belousova 1:29
40 A Gift for the Princess Sonya Belousova, Giona Ostinelli / Sonya Belousova 2:48
41 You're in Brokilon Forest Sonya Belousova, Giona Ostinelli / Sonya Belousova 2:41
42 Today Isn't Your Day Is It Sonya Belousova, Giona Ostinelli / Sonya Belousova 1:39
43 Lovely Rendez-vous à la Montagne Sonya Belousova, Giona Ostinelli / Sonya Belousova 2:40
44 Blame Destiny Sonya Belousova, Giona Ostinelli / Sonya Belousova 4:45
45 The White Flame Has Brought Us Together Sonya Belousova, Giona Ostinelli / Sonya Belousova 3:36
46 He's One of the Clean Ones Sonya Belousova, Giona Ostinelli, Lindsay Deutsch / Sonya Belousova 2:24
47 You Lost Your Chance to Be Beautiful Sonya Belousova, Giona Ostinelli / Sonya Belousova 5:14
48 Yennefer of Vengerberg Sonya Belousova, Giona Ostinelli / Sonya Belousova 3:11
49 Shouldn't You Know When Someone Is Pretending Sonya Belousova, Giona Ostinelli, Lindsay Deutsch / Sonya Belousova 2:21
50 You'll Have to Fight It Until Dawn Sonya Belousova, Giona Ostinelli / Sonya Belousova 9:04
51 I'm the One with the Wishes Sonya Belousova, Giona Ostinelli / Sonya Belousova 7:33
52 Chaos Is All Around Us Sonya Belousova, Giona Ostinelli / Sonya Belousova 4:29
53 The Curse of the Black Sun Sonya Belousova, Giona Ostinelli / Sonya Belousova 6:51
54 Battle of Sodden Sonya Belousova, Giona Ostinelli / Sonya Belousova 4:01
55 The Song of the White Wolf Sonya Belousova, Giona Ostinelli, Declan de Barra / Sonya Belousova 3:45
Listen to songs from "The Witcher" (2019) on cinema portal Kinoafisha. Popular songs from "The Witcher" in different languages are free for listening online.
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