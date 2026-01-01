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Kinoafisha TV Shows The Wilds Soundtrack

Soundtrack from "The Wilds"

Music from "The Wilds" All info
The Wilds (Music from the Amazon Original Series)
The Wilds (Music from the Amazon Original Series) 21 tracks. Cliff Martinez, Empress Of
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Title Artist Time
1 Just Another Conversation Cliff Martinez / Greg Tripi 2:17
2 My Life Is Out There Cliff Martinez 3:51
3 Revenge of Janette Cliff Martinez / Greg Tripi 3:18
4 Patch Me into Subject Six Cliff Martinez 2:49
5 This Guy Washed Up Again Cliff Martinez / Greg Tripi 2:04
6 Pancake Walks Among Us Cliff Martinez / John Kaefer 2:22
7 Return of the Big White Clouds Cliff Martinez 4:32
8 Blasted by a Giant Hairdryer Cliff Martinez / Greg Tripi 2:50
9 I Can't Help You Ms. Klein Cliff Martinez / John Kaefer 2:26
10 Son of Taki Worship Cliff Martinez / Greg Tripi 3:02
11 Taki Fight Remix Cliff Martinez 2:41
12 Is That Nail Polish Cliff Martinez / Greg Tripi 2:08
13 So Sorry Mom Slight Return Cliff Martinez / Greg Tripi 2:21
14 We're Missing Another Person Cliff Martinez / John Kaefer 2:31
15 When Twins Collide Cliff Martinez / Greg Tripi 4:11
16 Her Hand Holding Mine Cliff Martinez / Greg Tripi 3:12
17 Why Are You Being So Brutal Cliff Martinez 1:57
18 She Wet the Bed Again Cliff Martinez 3:47
19 Swallow the Pill Cliff Martinez / John Kaefer 2:55
20 Not Built for a Place Like That Cliff Martinez / Greg Tripi 3:17
21 Broken Empress Of 2:52
Listen to songs from "The Wilds" (2020) on cinema portal Kinoafisha. Popular songs from "The Wilds" in different languages are free for listening online.
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