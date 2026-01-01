|Title
|Artist
|Time
|1
|Just Another Conversation
|Cliff Martinez / Greg Tripi
|2:17
|2
|My Life Is Out There
|Cliff Martinez
|3:51
|3
|Revenge of Janette
|Cliff Martinez / Greg Tripi
|3:18
|4
|Patch Me into Subject Six
|Cliff Martinez
|2:49
|5
|This Guy Washed Up Again
|Cliff Martinez / Greg Tripi
|2:04
|6
|Pancake Walks Among Us
|Cliff Martinez / John Kaefer
|2:22
|7
|Return of the Big White Clouds
|Cliff Martinez
|4:32
|8
|Blasted by a Giant Hairdryer
|Cliff Martinez / Greg Tripi
|2:50
|9
|I Can't Help You Ms. Klein
|Cliff Martinez / John Kaefer
|2:26
|10
|Son of Taki Worship
|Cliff Martinez / Greg Tripi
|3:02
|11
|Taki Fight Remix
|Cliff Martinez
|2:41
|12
|Is That Nail Polish
|Cliff Martinez / Greg Tripi
|2:08
|13
|So Sorry Mom Slight Return
|Cliff Martinez / Greg Tripi
|2:21
|14
|We're Missing Another Person
|Cliff Martinez / John Kaefer
|2:31
|15
|When Twins Collide
|Cliff Martinez / Greg Tripi
|4:11
|16
|Her Hand Holding Mine
|Cliff Martinez / Greg Tripi
|3:12
|17
|Why Are You Being So Brutal
|Cliff Martinez
|1:57
|18
|She Wet the Bed Again
|Cliff Martinez
|3:47
|19
|Swallow the Pill
|Cliff Martinez / John Kaefer
|2:55
|20
|Not Built for a Place Like That
|Cliff Martinez / Greg Tripi
|3:17
|21
|Broken
|Empress Of
|2:52