Menu
Русский
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Kinoafisha TV Shows The Queen's Gambit Soundtrack

Soundtrack from "The Queen's Gambit"

Music from "The Queen's Gambit" All info
The Queen's Gambit (Music from the Netflix Limited Series)
The Queen's Gambit (Music from the Netflix Limited Series) 38 tracks. Carlos Rafael Rivera
Listen
I Can't Remember Love (Music from the Netflix Limited Series the Queen's Gambit) - Single
I Can't Remember Love (Music from the Netflix Limited Series the Queen's Gambit) - Single 1 track. Anna Hauss, Robert Wienröder, William Horberg
Listen
Title Artist Time
1 Main Title Carlos Rafael Rivera 1:50
2 Beth's Story Carlos Rafael Rivera 2:08
3 Methuen Home for Children 1957 Carlos Rafael Rivera 1:14
4 The Scholar's Mate Carlos Rafael Rivera 1:18
5 You're Gloating Carlos Rafael Rivera 1:06
6 Training with Mr. Schaibel Carlos Rafael Rivera 3:04
7 Am I Good Enough Now? Carlos Rafael Rivera 1:19
8 Playing Mr. Ganz Carlos Rafael Rivera 1:37
9 Ceiling Games Carlos Rafael Rivera 2:17
10 First Day at School Carlos Rafael Rivera 1:13
11 The Green Pills Carlos Rafael Rivera 1:30
12 Kentucky State Championship 1963 Carlos Rafael Rivera 1:13
13 Top Boards Carlos Rafael Rivera 1:01
14 Playing Townes Carlos Rafael Rivera 3:45
15 Playing Beltik Carlos Rafael Rivera 3:11
16 The Lake - Cincinnati Carlos Rafael Rivera 1:48
17 Playing Benny - Las Vegas 1966 Carlos Rafael Rivera 4:28
18 Two Sides of the Same Coin Carlos Rafael Rivera 2:47
19 Mexico City Invitational 1966 Carlos Rafael Rivera 2:22
20 Playing Girev I Carlos Rafael Rivera 2:01
21 Playing Girev II Carlos Rafael Rivera 2:24
22 Borgov I Carlos Rafael Rivera 3:38
23 Beth Alone Carlos Rafael Rivera 2:03
24 Ohio Us Championship 1967 Carlos Rafael Rivera 1:41
25 New York Carlos Rafael Rivera 1:09
26 Training with Benny Carlos Rafael Rivera 2:16
27 Paris Tournament 1967 Carlos Rafael Rivera 2:26
28 Borgov II Carlos Rafael Rivera 2:27
29 Jolene! Carlos Rafael Rivera 1:56
30 Returning to Methuen Carlos Rafael Rivera 1:11
31 Turning Point Carlos Rafael Rivera 2:06
32 Ussr Carlos Rafael Rivera 1:06
33 Moscow Invitational 1968 Carlos Rafael Rivera 7:27
34 Close Your Eyes Carlos Rafael Rivera 2:32
35 Borgov III Carlos Rafael Rivera 3:09
36 The Final Game Carlos Rafael Rivera 7:24
37 Take It, It's Yours Carlos Rafael Rivera 2:08
38 Sygrayem (Let's Play) Carlos Rafael Rivera 2:12
Listen to songs from "The Queen's Gambit" (2020) on cinema portal Kinoafisha. Popular songs from "The Queen's Gambit" in different languages are free for listening online.
Michael
Michael
2026, USA, Biography, Drama, Music, History
Toy Story 5
Toy Story 5
2026, USA, Adventure, Animation, Comedy, Fantasy, Family, Drama
Na derevnyu dedushke 2
Na derevnyu dedushke 2
2026, Russia, Comedy, Family
Minions 3
Minions 3
2026, USA, Adventure, Animation, Action
Evil Dead Burn
Evil Dead Burn
2026, USA, Horror
Moy dikiy drug. Vozvraschenie domoy
Moy dikiy drug. Vozvraschenie domoy
2026, Russia, Family
Kholop 3
Kholop 3
2026, Russia, Comedy, Adventure
Her Private Hell
Her Private Hell
2026, Denmark, Drama, Horror, Thriller
The Backrooms
The Backrooms
2026, USA, Horror, Sci-Fi
Obsession
Obsession
2025, USA, Horror
In the Hand of Dante
In the Hand of Dante
2025, Italy, Drama
Kill Bill: The Whole Bloody Affair
Kill Bill: The Whole Bloody Affair
2006, USA, Action, Crime, Thriller
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more