|Title
|Artist
|Time
|1
|Main Title
|Carlos Rafael Rivera
|1:50
|2
|Beth's Story
|Carlos Rafael Rivera
|2:08
|3
|Methuen Home for Children 1957
|Carlos Rafael Rivera
|1:14
|4
|The Scholar's Mate
|Carlos Rafael Rivera
|1:18
|5
|You're Gloating
|Carlos Rafael Rivera
|1:06
|6
|Training with Mr. Schaibel
|Carlos Rafael Rivera
|3:04
|7
|Am I Good Enough Now?
|Carlos Rafael Rivera
|1:19
|8
|Playing Mr. Ganz
|Carlos Rafael Rivera
|1:37
|9
|Ceiling Games
|Carlos Rafael Rivera
|2:17
|10
|First Day at School
|Carlos Rafael Rivera
|1:13
|11
|The Green Pills
|Carlos Rafael Rivera
|1:30
|12
|Kentucky State Championship 1963
|Carlos Rafael Rivera
|1:13
|13
|Top Boards
|Carlos Rafael Rivera
|1:01
|14
|Playing Townes
|Carlos Rafael Rivera
|3:45
|15
|Playing Beltik
|Carlos Rafael Rivera
|3:11
|16
|The Lake - Cincinnati
|Carlos Rafael Rivera
|1:48
|17
|Playing Benny - Las Vegas 1966
|Carlos Rafael Rivera
|4:28
|18
|Two Sides of the Same Coin
|Carlos Rafael Rivera
|2:47
|19
|Mexico City Invitational 1966
|Carlos Rafael Rivera
|2:22
|20
|Playing Girev I
|Carlos Rafael Rivera
|2:01
|21
|Playing Girev II
|Carlos Rafael Rivera
|2:24
|22
|Borgov I
|Carlos Rafael Rivera
|3:38
|23
|Beth Alone
|Carlos Rafael Rivera
|2:03
|24
|Ohio Us Championship 1967
|Carlos Rafael Rivera
|1:41
|25
|New York
|Carlos Rafael Rivera
|1:09
|26
|Training with Benny
|Carlos Rafael Rivera
|2:16
|27
|Paris Tournament 1967
|Carlos Rafael Rivera
|2:26
|28
|Borgov II
|Carlos Rafael Rivera
|2:27
|29
|Jolene!
|Carlos Rafael Rivera
|1:56
|30
|Returning to Methuen
|Carlos Rafael Rivera
|1:11
|31
|Turning Point
|Carlos Rafael Rivera
|2:06
|32
|Ussr
|Carlos Rafael Rivera
|1:06
|33
|Moscow Invitational 1968
|Carlos Rafael Rivera
|7:27
|34
|Close Your Eyes
|Carlos Rafael Rivera
|2:32
|35
|Borgov III
|Carlos Rafael Rivera
|3:09
|36
|The Final Game
|Carlos Rafael Rivera
|7:24
|37
|Take It, It's Yours
|Carlos Rafael Rivera
|2:08
|38
|Sygrayem (Let's Play)
|Carlos Rafael Rivera
|2:12