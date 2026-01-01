|Title
|Artist
|Time
|1
|August 3rd, 1896
|Марк Айшем
|2:39
|2
|Rescue
|Марк Айшем
|4:27
|3
|Mrs. True
|Марк Айшем
|3:09
|4
|We Have Time
|Марк Айшем
|2:08
|5
|The Event
|Марк Айшем
|4:40
|6
|The Mission Is to Amuse
|Марк Айшем / Michael Dale Simon
|2:10
|7
|Pushed Her Away
|Марк Айшем
|2:06
|8
|The Chamber
|Марк Айшем
|1:41
|9
|Song of the Touched (feat. Eleanor Tomlinson)
|Марк Айшем
|6:51
|10
|Gassed
|Марк Айшем / Michael Dale Simon
|2:29
|11
|Spy Revealed
|Марк Айшем
|3:10
|12
|You'll Tell Me Everything
|Марк Айшем
|2:18
|13
|The Meaning of the Song
|Марк Айшем
|2:44
|14
|Preparations
|Марк Айшем / Michael Dale Simon
|4:39
|15
|Noose Plural
|Марк Айшем
|2:21
|16
|Aftermath
|Марк Айшем
|4:03
|17
|Please Hope
|Марк Айшем
|3:11
|18
|Hope Lost
|Марк Айшем
|8:52
|19
|Becoming Amalia
|Марк Айшем
|5:24
|20
|Aftermath Arising
|Марк Айшем
|4:22
|21
|The Nevers
|Марк Айшем
|1:40