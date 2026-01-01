|Title
|Artist
|Time
|1
|Louisiana Hero
|Генри Джекман
|2:14
|2
|Tough Act to Follow
|Генри Джекман
|1:16
|3
|Airborne Operation
|Генри Джекман
|5:57
|4
|Smithsonian Tribute
|Генри Джекман
|0:54
|5
|Nightmares
|Генри Джекман
|1:23
|6
|What Do You Want?
|Генри Джекман
|1:23
|7
|Pluck Up the Nerve
|Генри Джекман
|1:54
|8
|New Agitators
|Генри Джекман
|1:13
|9
|The Wrong Guy
|Генри Джекман
|1:39
|10
|America's Sweetheart
|Генри Джекман
|1:05
|11
|No Parachute
|Генри Джекман
|1:29
|12
|Stakeout
|Генри Джекман
|1:39
|13
|Outmatched
|Генри Джекман
|2:47
|14
|Safe House
|Генри Джекман
|2:42
|15
|Someone You Should Meet
|Генри Джекман
|1:09
|16
|Overlooked For Promotion
|Генри Джекман
|1:20
|17
|Warranted Attention
|Генри Джекман
|1:03
|18
|Fraying Edges
|Генри Джекман
|2:05
|19
|Take One For the Team
|Генри Джекман
|2:21
|20
|Unnecessary Use of Force
|Генри Джекман
|1:48
|21
|Prison Break
|Генри Джекман
|4:41
|22
|A Marriage of Convenience
|Генри Джекман
|0:32
|23
|A Pure Heart
|Генри Джекман
|1:48
|24
|Low Town
|Генри Джекман
|1:24
|25
|Attack, Soldier!
|Генри Джекман
|1:48
|26
|Breaking Character
|Генри Джекман
|2:30
|27
|Bad Science
|Генри Джекман
|3:31
|28
|Masked Man
|Генри Джекман
|1:20
|29
|Dissent and Disillusionment
|Генри Джекман
|1:08
|30
|Radicalized
|Генри Джекман
|1:20
|31
|Star Spangled Man
|The Captain America Drum Corps / Алан Менкен
|1:45