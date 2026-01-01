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Kinoafisha TV Shows The Falcon and the Winter Soldier Soundtrack

Soundtrack from "The Falcon and the Winter Soldier"

Music from "The Falcon and the Winter Soldier" All info
The Falcon and the Winter Soldier: Vol. 1 (Episodes 1-3) [Original Soundtrack]
The Falcon and the Winter Soldier: Vol. 1 (Episodes 1-3) [Original Soundtrack] 31 tracks. Генри Джекман, The Captain America Drum Corps
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Title Artist Time
1 Louisiana Hero Генри Джекман 2:14
2 Tough Act to Follow Генри Джекман 1:16
3 Airborne Operation Генри Джекман 5:57
4 Smithsonian Tribute Генри Джекман 0:54
5 Nightmares Генри Джекман 1:23
6 What Do You Want? Генри Джекман 1:23
7 Pluck Up the Nerve Генри Джекман 1:54
8 New Agitators Генри Джекман 1:13
9 The Wrong Guy Генри Джекман 1:39
10 America's Sweetheart Генри Джекман 1:05
11 No Parachute Генри Джекман 1:29
12 Stakeout Генри Джекман 1:39
13 Outmatched Генри Джекман 2:47
14 Safe House Генри Джекман 2:42
15 Someone You Should Meet Генри Джекман 1:09
16 Overlooked For Promotion Генри Джекман 1:20
17 Warranted Attention Генри Джекман 1:03
18 Fraying Edges Генри Джекман 2:05
19 Take One For the Team Генри Джекман 2:21
20 Unnecessary Use of Force Генри Джекман 1:48
21 Prison Break Генри Джекман 4:41
22 A Marriage of Convenience Генри Джекман 0:32
23 A Pure Heart Генри Джекман 1:48
24 Low Town Генри Джекман 1:24
25 Attack, Soldier! Генри Джекман 1:48
26 Breaking Character Генри Джекман 2:30
27 Bad Science Генри Джекман 3:31
28 Masked Man Генри Джекман 1:20
29 Dissent and Disillusionment Генри Джекман 1:08
30 Radicalized Генри Джекман 1:20
31 Star Spangled Man The Captain America Drum Corps / Алан Менкен 1:45
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