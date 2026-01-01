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Kinoafisha TV Shows Succession Soundtrack

Soundtrack from "Succession"

Music from "Succession" All info
Succession: Season 1 (HBO Original Series Soundtrack)
Succession: Season 1 (HBO Original Series Soundtrack) 26 tracks. Николас Брителл
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Succession: Season 2 (Music from the HBO Series)
Succession: Season 2 (Music from the HBO Series) 23 tracks. Николас Брителл
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Succession (Music from the Original TV Series) - Single
Succession (Music from the Original TV Series) - Single 1 track. Николас Брителл
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Title Artist Time
1 Succession (Main Title Theme) Николас Брителл 1:42
2 Adagio in C Minor Николас Брителл 1:30
3 Minuet in B Minor Николас Брителл 1:38
4 Andante in C Minor Николас Брителл 1:57
5 Strings Con Fuoco Николас Брителл 1:12
6 Clarinets and Strings Николас Брителл 1:08
7 Serenade in E-Flat Major Николас Брителл 0:51
8 Bell Atmospheres Николас Брителл 1:43
9 Waystar Royco Corporate Identity: "Feel It!" Николас Брителл 0:44
10 Strings + 808 + Beat Николас Брителл 1:11
11 Theme Variation: Piano, Orchestra, 808 Николас Брителл 0:53
12 Allegro in C Minor Николас Брителл 0:57
13 Dark Minuet Николас Брителл 1:06
14 Andante Con Moto: Strings in E-Flat Minor Николас Брителл 2:14
15 Andante in C Minor (Solo Piano Variation) Николас Брителл 1:46
16 Succession: End Title Theme (Strings and Winds Variation) Николас Брителл 1:26
17 Andantino for Brass and Orchestra in B Minor Николас Брителл 1:52
18 A Piacere (Orchestra Variation) Николас Брителл 1:52
19 Bell and Pizzicato Fantasia Николас Брителл 1:23
20 Power (Instrumental) Николас Брителл 1:35
21 Succession: End Title Theme (Brass Quintet Variation) Николас Брителл 1:24
22 Mysterium: Strings Николас Брителл 1:57
23 Austerlitz: Allegro Moderato Николас Брителл 1:15
24 Austerlitz: Allegretto Николас Брителл 1:38
25 Million Dollar Home Run Николас Брителл 1:31
26 Succession: End Title Theme (Piano and Cello Variation) Николас Брителл 1:30
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