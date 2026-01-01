|Title
|Artist
|Time
|1
|Succession (Main Title Theme)
|Николас Брителл
|1:42
|2
|Adagio in C Minor
|Николас Брителл
|1:30
|3
|Minuet in B Minor
|Николас Брителл
|1:38
|4
|Andante in C Minor
|Николас Брителл
|1:57
|5
|Strings Con Fuoco
|Николас Брителл
|1:12
|6
|Clarinets and Strings
|Николас Брителл
|1:08
|7
|Serenade in E-Flat Major
|Николас Брителл
|0:51
|8
|Bell Atmospheres
|Николас Брителл
|1:43
|9
|Waystar Royco Corporate Identity: "Feel It!"
|Николас Брителл
|0:44
|10
|Strings + 808 + Beat
|Николас Брителл
|1:11
|11
|Theme Variation: Piano, Orchestra, 808
|Николас Брителл
|0:53
|12
|Allegro in C Minor
|Николас Брителл
|0:57
|13
|Dark Minuet
|Николас Брителл
|1:06
|14
|Andante Con Moto: Strings in E-Flat Minor
|Николас Брителл
|2:14
|15
|Andante in C Minor (Solo Piano Variation)
|Николас Брителл
|1:46
|16
|Succession: End Title Theme (Strings and Winds Variation)
|Николас Брителл
|1:26
|17
|Andantino for Brass and Orchestra in B Minor
|Николас Брителл
|1:52
|18
|A Piacere (Orchestra Variation)
|Николас Брителл
|1:52
|19
|Bell and Pizzicato Fantasia
|Николас Брителл
|1:23
|20
|Power (Instrumental)
|Николас Брителл
|1:35
|21
|Succession: End Title Theme (Brass Quintet Variation)
|Николас Брителл
|1:24
|22
|Mysterium: Strings
|Николас Брителл
|1:57
|23
|Austerlitz: Allegro Moderato
|Николас Брителл
|1:15
|24
|Austerlitz: Allegretto
|Николас Брителл
|1:38
|25
|Million Dollar Home Run
|Николас Брителл
|1:31
|26
|Succession: End Title Theme (Piano and Cello Variation)
|Николас Брителл
|1:30