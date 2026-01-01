Menu
Русский
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Kinoafisha TV Shows Selena: The Series Soundtrack

Soundtrack from "Selena: The Series"

Music from "Selena: The Series" All info
Selena: The Series Soundtrack
Selena: The Series Soundtrack 20 tracks. Selena, Selena y Los Dinos
Listen
Title Artist Time
1 Como La Flor Selena / Pete Astudillo 3:05
2 Dame Un Beso Selena y Los Dinos / A.B. Quintanilla III 3:54
3 La Bamba Selena / Brian Moore 3:54
4 Quiero Selena / A.B. Quintanilla III 3:13
5 Terco Corazón Selena / A.B. Quintanilla III 2:50
6 Yo Fui Aquella (.) Selena / A.B. Quintanilla III 3:04
7 My Love Selena y Los Dinos / A.B. Quintanilla III 2:48
8 Besitos Selena y Los Dinos / A.B. Quintanilla III 2:23
9 Sukiyaki Selena y Los Dinos 2:59
10 Ámame, Quiéreme Selena y Los Dinos / A.B. Quintanilla III 2:51
11 I Could Fall In Love Selena / Keith Thomas 4:40
12 Enamorada De Ti Selena / A.B. Quintanilla III 4:02
13 Baila Esta Cumbia Selena / Pete Astudillo 2:55
14 Buenos Amigos (feat. Álvaro Torres) Selena / Álvaro Torres 4:45
15 Ven Conmigo Selena 2:28
16 La Carcacha Selena / A.B. Quintanilla III 4:10
17 No Quiero Saber (1990 Version) Selena 2:57
18 Yo Te Amo Selena 3:41
19 Qué Creías Selena 3:35
20 Ámame Selena / Pete Astudillo 3:41
Listen to songs from "Selena: The Series" (2020) on cinema portal Kinoafisha. Popular songs from "Selena: The Series" in different languages are free for listening online.
Michael
Michael
2026, USA, Biography, Drama, Music, History
Toy Story 5
Toy Story 5
2026, USA, Adventure, Animation, Comedy, Fantasy, Family, Drama
Na derevnyu dedushke 2
Na derevnyu dedushke 2
2026, Russia, Comedy, Family
Evil Dead Burn
Evil Dead Burn
2026, USA, Horror
Minions 3
Minions 3
2026, USA, Adventure, Animation, Action
Moy dikiy drug. Vozvraschenie domoy
Moy dikiy drug. Vozvraschenie domoy
2026, Russia, Family
Kholop 3
Kholop 3
2026, Russia, Comedy, Adventure
Her Private Hell
Her Private Hell
2026, Denmark, Drama, Horror, Thriller
The Backrooms
The Backrooms
2026, USA, Horror, Sci-Fi
Obsession
Obsession
2025, USA, Horror
In the Hand of Dante
In the Hand of Dante
2025, Italy, Drama
Kill Bill: The Whole Bloody Affair
Kill Bill: The Whole Bloody Affair
2006, USA, Action, Crime, Thriller
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more