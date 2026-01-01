|Title
|Artist
|Time
|1
|Como La Flor
|Selena / Pete Astudillo
|3:05
|2
|Dame Un Beso
|Selena y Los Dinos / A.B. Quintanilla III
|3:54
|3
|La Bamba
|Selena / Brian Moore
|3:54
|4
|Quiero
|Selena / A.B. Quintanilla III
|3:13
|5
|Terco Corazón
|Selena / A.B. Quintanilla III
|2:50
|6
|Yo Fui Aquella (.)
|Selena / A.B. Quintanilla III
|3:04
|7
|My Love
|Selena y Los Dinos / A.B. Quintanilla III
|2:48
|8
|Besitos
|Selena y Los Dinos / A.B. Quintanilla III
|2:23
|9
|Sukiyaki
|Selena y Los Dinos
|2:59
|10
|Ámame, Quiéreme
|Selena y Los Dinos / A.B. Quintanilla III
|2:51
|11
|I Could Fall In Love
|Selena / Keith Thomas
|4:40
|12
|Enamorada De Ti
|Selena / A.B. Quintanilla III
|4:02
|13
|Baila Esta Cumbia
|Selena / Pete Astudillo
|2:55
|14
|Buenos Amigos (feat. Álvaro Torres)
|Selena / Álvaro Torres
|4:45
|15
|Ven Conmigo
|Selena
|2:28
|16
|La Carcacha
|Selena / A.B. Quintanilla III
|4:10
|17
|No Quiero Saber (1990 Version)
|Selena
|2:57
|18
|Yo Te Amo
|Selena
|3:41
|19
|Qué Creías
|Selena
|3:35
|20
|Ámame
|Selena / Pete Astudillo
|3:41