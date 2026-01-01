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Kinoafisha TV Shows Pose Awards

"Pose" updates

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Golden Globes, USA 2022 Golden Globes, USA 2022
Best TV Actress - Drama
Winner
Best Television Series - Drama
Nominee
 Best Actor in a Motion Picture - Drama
Nominee
Golden Globes, USA 2020 Golden Globes, USA 2020
Best Actor in a Motion Picture - Drama
Nominee
Golden Globes, USA 2019 Golden Globes, USA 2019
Best Television Series - Drama
Nominee
 Best Actor in a Motion Picture - Drama
Nominee
Primetime Emmy Awards 2021 Primetime Emmy Awards 2021
Outstanding Contemporary Hairstyling
Winner
Outstanding Contemporary Costumes
Winner
Outstanding Contemporary Costumes
Winner
Outstanding Contemporary Hairstyling
Winner
Outstanding Contemporary Makeup (Non-Prosthetic)
Winner
Outstanding Contemporary Makeup (Non-Prosthetic)
Winner
Outstanding Drama Series
Nominee
 Outstanding Drama Series
Nominee
 Outstanding Lead Actor in a Drama Series
Nominee
 Outstanding Lead Actress in a Drama Series
Nominee
 Outstanding Directing for a Drama Series
Nominee
 Outstanding Directing for a Drama Series
Nominee
 Outstanding Writing for a Drama Series
Nominee
 Outstanding Writing for a Drama Series
Nominee
 Outstanding Prosthetic Makeup
Nominee
Primetime Emmy Awards 2019 Primetime Emmy Awards 2019
Outstanding Lead Actor in a Drama Series
Winner
Outstanding Drama Series
Nominee
 Outstanding Drama Series
Nominee
 Outstanding Makeup for a Single-Camera Series (Non-Prosthetic)
Nominee
 Outstanding Makeup for a Single-Camera Series (Non-Prosthetic)
Nominee
 Outstanding Casting for a Drama Series
Nominee
 Outstanding Period Costumes
Nominee
 Outstanding Hairstyling for a Single-Camera Series
Nominee
 Outstanding Period Costumes
Nominee
Primetime Emmy Awards 2020 Primetime Emmy Awards 2020
Outstanding Lead Actor in a Drama Series
Nominee
 Outstanding Period and/or Character Hairstyling
Nominee
 Outstanding Prosthetic Makeup for a Series, Limited Series, Movie or Special
Nominee
 Outstanding Period and/or Character Makeup (Non-Prosthetic)
Nominee
 Outstanding Period Costumes
Nominee
 Outstanding Period and/or Character Makeup (Non-Prosthetic)
Nominee
 Outstanding Period Costumes
Nominee
 Outstanding Period and/or Character Hairstyling
Nominee
MTV Movie + TV Awards 2019 MTV Movie + TV Awards 2019
Breakthrough Performance
Nominee
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