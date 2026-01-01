|Title
|Artist
|Time
|1
|Main Titles - Mindhunter
|Jason Hill
|3:14
|2
|Four Windows
|Jason Hill
|3:28
|3
|Weird Thing
|Jason Hill
|2:22
|4
|Wendy Suite
|Jason Hill
|4:14
|5
|Beyond The Pleasure Principle
|Jason Hill
|3:46
|6
|A Bird in the Fan
|Jason Hill
|2:11
|7
|Fantasies
|Jason Hill
|4:12
|8
|Welcome To Nowhere
|Jason Hill
|3:35
|9
|Tell the Parole Board
|Jason Hill
|3:07
|10
|Deviant Terminology
|Jason Hill
|2:48
|11
|An Unguarded Response
|Jason Hill
|3:23
|12
|From A Motel Phone
|Jason Hill
|2:32
|13
|Academics
|Jason Hill
|2:27
|14
|Rose Confession
|Jason Hill
|7:42
|15
|I Know You're Not Just Here To Teach
|Jason Hill
|1:48
|16
|A Walk Through The Zoo / A Friendly Nuisance
|Jason Hill
|4:38
|17
|Ed Kemper's Cage
|Jason Hill
|4:05
|18
|Crime of the Century
|Jason Hill
|4:13
|19
|The Man From The Alarm Company
|Jason Hill
|2:50
|20
|A New Hairdo for Beverly Jean
|Jason Hill
|3:21