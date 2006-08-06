Menu
18+
Production year
2006
Country
USA
Episode duration
15 minutes
TV channel
Adult Swim
Series rating
7.6
Rate
10
votes
8.3
IMDb
Write review
All seasons of "Metalocalypse"
Season 1
20 episodes
6 August 2006 - 17 December 2006
Season 2
20 episodes
23 September 2007 - 7 September 2008
Season 3
10 episodes
8 November 2009 - 24 October 2010
Season 4
12 episodes
30 April 2012 - 16 July 2012
