Metalocalypse 2006 - 2012 season 2

Metalocalypse season 2 poster
Metalocalypse 18+
Original title Season 2
Title Сезон 2
Season premiere 23 September 2007
Production year 2007
Number of episodes 20
Runtime 5 hours 0 minute
"Metalocalypse" season 2 description

Во 2 сезоне сериала «Металлопокалипсис» генерал Крозье страдает от амнезии после произошедшего в Данцигском заливе. Ребята из группы Dethklok обижаются на своего продюсера, пока тот не устраивает им увлекательный тур в камеру смертников. Они могут не только посмотреть на настоящую казнь заключенных, но и выбрать для них способ проститься с жизнью. Это же целая бездна вдохновения для дэт-метал-музыкантов! Токи берет уроки игры на гитаре, чтобы стать таким же крутым, как Сквисгаар. Тем временем Мордерфэйс учит Пиклза и Натана быть «плохими парнями». Ребята решают записать альбом по новой технологии на жидком носителе.

Series rating

7.9
Rate 13 votes
8.3 IMDb

"Metalocalypse" season 2 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Dethecution
Season 2 Episode 1
23 September 2007
Dethlessons
Season 2 Episode 2
30 September 2007
Dethvengeance
Season 2 Episode 3
7 October 2007
Dethdoubles
Season 2 Episode 4
4 November 2007
Dethfashion
Season 2 Episode 5
11 November 2007
Cleanso
Season 2 Episode 6
18 November 2007
Dethwedding
Season 2 Episode 7
18 May 2008
P.R. Pickles
Season 2 Episode 8
25 May 2008
Dethcarraldo
Season 2 Episode 9
1 June 2008
Dethgov
Season 2 Episode 10
8 June 2008
Dethrace
Season 2 Episode 11
15 June 2008
The Revengencers
Season 2 Episode 12
22 June 2008
Klokblocked
Season 2 Episode 13
29 June 2008
Dethsources
Season 2 Episode 14
6 July 2008
Dethdad
Season 2 Episode 15
13 July 2008
Snakes N' Barrels II (1)
Season 2 Episode 16
24 August 2008
Snakes N' Barrels II (2)
Season 2 Episode 17
24 August 2008
Dethrecord
Season 2 Episode 18
31 August 2008
Dethrelease (1)
Season 2 Episode 19
7 September 2008
Dethrelease (2)
Season 2 Episode 20
7 September 2008
