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Metalocalypse 2006 - 2012 season 3

Metalocalypse season 3 poster
Kinoafisha TV Shows Metalocalypse Seasons Season 3
Metalocalypse 18+
Original title Season 3
Title Сезон 3
Season premiere 8 November 2009
Production year 2009
Number of episodes 10
Runtime 2 hours 30 minutes
"Metalocalypse" season 3 description

В 3 сезоне сериала «Металлопокалипсис» музыканты Dethklok считают, что их менеджер Офденсен мертв. Теперь они вынуждены сами заниматься организационными вопросами группы. Тем временем им приходится восстанавливать разрушенный Мордхауз и планировать самый большой в истории коллектива концерт. Однако у ребят возникают разногласия со спонсором, и тот в отместку лишает их неограниченной финансовой свободы. Мордерфэйс делает на пресс-конференции излишне дерзкое заявление. Из-за его поведения на группу обращается слишком пристальное общественное внимание. Токи попадается на мошенничестве в составе другой группы.

Series rating

7.9
Rate 13 votes
8.3 IMDb

"Metalocalypse" season 3 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Renovationklok
Season 3 Episode 1
8 November 2009
Tributeklok
Season 3 Episode 2
15 November 2009
Dethhealth
Season 3 Episode 3
22 November 2009
Dethmas
Season 3 Episode 4
6 December 2009
FatherKlok
Season 3 Episode 5
13 December 2009
Fertilityklok
Season 3 Episode 6
26 September 2010
Dethsiduals
Season 3 Episode 7
3 October 2010
Rehabklok
Season 3 Episode 8
10 October 2010
Dethzazz
Season 3 Episode 9
17 October 2010
Doublebookedklok
Season 3 Episode 10
24 October 2010
TV series release schedule
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