Metalocalypse 18+
Original title Season 3
Title Сезон 3
Season premiere 8 November 2009
Production year 2009
Number of episodes 10
Runtime 2 hours 30 minutes
"Metalocalypse" season 3 description
В 3 сезоне сериала «Металлопокалипсис» музыканты Dethklok считают, что их менеджер Офденсен мертв. Теперь они вынуждены сами заниматься организационными вопросами группы. Тем временем им приходится восстанавливать разрушенный Мордхауз и планировать самый большой в истории коллектива концерт. Однако у ребят возникают разногласия со спонсором, и тот в отместку лишает их неограниченной финансовой свободы. Мордерфэйс делает на пресс-конференции излишне дерзкое заявление. Из-за его поведения на группу обращается слишком пристальное общественное внимание. Токи попадается на мошенничестве в составе другой группы.
"Metalocalypse" season 3 list of episodes.TV series release schedule
Renovationklok
Season 3 Episode 1
Tributeklok
Season 3 Episode 2
Dethhealth
Season 3 Episode 3
Dethmas
Season 3 Episode 4
FatherKlok
Season 3 Episode 5
Fertilityklok
Season 3 Episode 6
Dethsiduals
Season 3 Episode 7
Rehabklok
Season 3 Episode 8
Dethzazz
Season 3 Episode 9
Doublebookedklok
Season 3 Episode 10