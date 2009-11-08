В 3 сезоне сериала «Металлопокалипсис» музыканты Dethklok считают, что их менеджер Офденсен мертв. Теперь они вынуждены сами заниматься организационными вопросами группы. Тем временем им приходится восстанавливать разрушенный Мордхауз и планировать самый большой в истории коллектива концерт. Однако у ребят возникают разногласия со спонсором, и тот в отместку лишает их неограниченной финансовой свободы. Мордерфэйс делает на пресс-конференции излишне дерзкое заявление. Из-за его поведения на группу обращается слишком пристальное общественное внимание. Токи попадается на мошенничестве в составе другой группы.