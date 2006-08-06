Menu
Metalocalypse 2006 - 2012 season 1

Metalocalypse season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Metalocalypse Seasons Season 1

Metalocalypse 18+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 6 August 2006
Production year 2006
Number of episodes 20
Runtime 5 hours 0 minute
"Metalocalypse" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Металлопокалипсис» ребята из металл-рок-группы Dethklok собираются в свой первый международный гастрольный тур. Их творчество поистине уникально: оно неизгладимо воздействует на зрителей, вызывая шок, ужас, депрессию и суицидальные мысли. Когда группа выступает за полярным кругом, их шеф-повар попадает в крушение на вертолете. Ребятам приходится самим придумывать, как прокормить себя вдали от цивилизации. Следующий пункт их программы – запись премьерного альбома. Только проводить ее придется на борту подводной лодки в глубинах Мариинской впадины, чтобы случайно не покалечить кого-нибудь силой искусства.

Series rating

7.9
Rate 13 votes
8.3 IMDb
"Metalocalypse" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
The Curse of Dethklok
Season 1 Episode 1
6 August 2006
Dethwater
Season 1 Episode 2
13 August 2006
Birthdayface
Season 1 Episode 3
20 August 2006
Dethtroll
Season 1 Episode 4
27 August 2006
Dethkomedy
Season 1 Episode 5
3 September 2006
Dethfam
Season 1 Episode 6
10 September 2006
Performance Klok
Season 1 Episode 7
17 September 2006
Snakes N' Barrels
Season 1 Episode 8
24 September 2006
Mordland
Season 1 Episode 9
1 October 2006
Fatklok
Season 1 Episode 10
8 October 2006
Skwisklok
Season 1 Episode 11
15 October 2006
Murdering Outside The Box
Season 1 Episode 12
22 October 2006
Go Forth and Die
Season 1 Episode 13
29 October 2006
Bluesklok
Season 1 Episode 14
5 November 2006
Dethkids
Season 1 Episode 15
12 November 2006
Religionklok
Season 1 Episode 16
19 November 2006
Dethclown
Season 1 Episode 17
26 November 2006
Girlfriendklok
Season 1 Episode 18
3 December 2006
Dethstars
Season 1 Episode 19
10 December 2006
The Metalocalypse Has Begun
Season 1 Episode 20
17 December 2006
