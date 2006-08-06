В 1 сезоне сериала «Металлопокалипсис» ребята из металл-рок-группы Dethklok собираются в свой первый международный гастрольный тур. Их творчество поистине уникально: оно неизгладимо воздействует на зрителей, вызывая шок, ужас, депрессию и суицидальные мысли. Когда группа выступает за полярным кругом, их шеф-повар попадает в крушение на вертолете. Ребятам приходится самим придумывать, как прокормить себя вдали от цивилизации. Следующий пункт их программы – запись премьерного альбома. Только проводить ее придется на борту подводной лодки в глубинах Мариинской впадины, чтобы случайно не покалечить кого-нибудь силой искусства.