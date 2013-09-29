Menu
Kinoafisha
Moscow, RU
RUS
Russian
Search
Cancel
Log In
Registration
Your tickets in your personal cabinet
Showtimes & Tickets
What to watch
TV Shows
Release schedule
Ratings
Film lists
About
Seasons
Stills
Cast and roles
Posters
Kinoafisha
TV Shows
Masters of Sex
Seasons
Masters of Sex All seasons
Masters of Sex
18+
Production year
2013
Country
USA
Episode duration
45 minutes
TV channel
Showtime
Series rating
7.9
Rate
10
votes
7.9
IMDb
Write review
All seasons of "Masters of Sex"
Season 1
12 episodes
29 September 2013 - 15 December 2013
Season 2
12 episodes
13 July 2014 - 28 September 2014
Season 3
12 episodes
12 July 2015 - 27 September 2015
Season 4
10 episodes
11 September 2016 - 13 November 2016
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used.
Read more
I agree