Masters of Sex poster
Masters of Sex

Masters of Sex All seasons

Masters of Sex 18+
Production year 2013
Country USA
Episode duration 45 minutes
TV channel Showtime

Series rating

7.9
Rate 10 votes
7.9 IMDb
All seasons of "Masters of Sex"
Masters of Sex - Season 1 Season 1
12 episodes 29 September 2013 - 15 December 2013
 
Masters of Sex - Season 2 Season 2
12 episodes 13 July 2014 - 28 September 2014
 
Masters of Sex - Season 3 Season 3
12 episodes 12 July 2015 - 27 September 2015
 
Masters of Sex - Season 4 Season 4
10 episodes 11 September 2016 - 13 November 2016
 
