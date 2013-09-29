Menu
Season premiere 29 September 2013
Production year 2013
Number of episodes 12
Runtime 9 hours 0 minute
"Masters of Sex" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Мастера секса» события разворачиваются в Америке в 60-е годы прошлого столетия. В крупном научно-исследовательском институте акушерства и гинекологии работает одаренный врач и ученый доктор Уильям Мастерс. Но его интересует не только то, откуда берутся дети, но и то, что предшествует их появлению. Мастерс мечтает стать первым в своей стране серьезным исследователем человеческой сексуальности. У него есть множество готовых наработок и гениальных гипотез, которые он жаждет проверить на практике. Вот только перед ученым встает серьезное препятствие: его начальник не собирается финансировать «этот позор».

Series rating

7.9
Rate 20 votes
7.9 IMDb
"Masters of Sex" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Pilot
Season 1 Episode 1
29 September 2013
Race to Space
Season 1 Episode 2
6 October 2013
Standard Deviation
Season 1 Episode 3
13 October 2013
Thank You for Coming
Season 1 Episode 4
20 October 2013
Catherine
Season 1 Episode 5
27 October 2013
Brave New World
Season 1 Episode 6
3 November 2013
All Together Now
Season 1 Episode 7
10 November 2013
Love and Marriage
Season 1 Episode 8
17 November 2013
Involuntary
Season 1 Episode 9
24 November 2013
Fallout
Season 1 Episode 10
1 December 2013
Phallic Victories
Season 1 Episode 11
8 December 2013
Manhigh
Season 1 Episode 12
15 December 2013
