В 1 сезоне сериала «Мастера секса» события разворачиваются в Америке в 60-е годы прошлого столетия. В крупном научно-исследовательском институте акушерства и гинекологии работает одаренный врач и ученый доктор Уильям Мастерс. Но его интересует не только то, откуда берутся дети, но и то, что предшествует их появлению. Мастерс мечтает стать первым в своей стране серьезным исследователем человеческой сексуальности. У него есть множество готовых наработок и гениальных гипотез, которые он жаждет проверить на практике. Вот только перед ученым встает серьезное препятствие: его начальник не собирается финансировать «этот позор».