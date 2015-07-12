Masters of Sex 18+
Original title Season 3
Title Сезон 3
Season premiere 12 July 2015
Production year 2015
Number of episodes 12
Runtime 9 hours 0 minute
"Masters of Sex" season 3 description
В 3 сезоне сериала «Мастера секса» Билл заканчивает свою собственную книгу по психологии человеческой сексуальности. Вирджиния сталкивается с трудностями воспитания, а Либби наконец выходит из депрессии. Кроме того, Мастерс и Джонсон впервые встречаются с прессой и открыто заявляют на весь мир о своем неоднозначном проекте. Однако общественный шок от их инновационной терапии оказывается гораздо сильнее, чем они рассчитывали, и волна неодобрения растет в геометрической прогрессии. Тем временем Мастерс берет на себя влиятельную высокопоставленную пациентку, которой поставили диагноз «бесплодие».
"Masters of Sex" season 3 list of episodes.TV series release schedule
Parliament of Owls
Season 3 Episode 1
Three's a Crowd
Season 3 Episode 2
The Excitement of Release
Season 3 Episode 3
Undue Influence
Season 3 Episode 4
Matters of Gravity
Season 3 Episode 5
Two Scents
Season 3 Episode 6
Monkey Business
Season 3 Episode 7
Surrogates
Season 3 Episode 8
High Anxiety
Season 3 Episode 9
Through a Glass, Darkly
Season 3 Episode 10
Party of Four
Season 3 Episode 11
Full Ten Count
Season 3 Episode 12