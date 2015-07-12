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Masters of Sex 2013 - 2016 season 3

Masters of Sex season 3 poster
Kinoafisha TV Shows Masters of Sex Seasons Season 3
Masters of Sex 18+
Original title Season 3
Title Сезон 3
Season premiere 12 July 2015
Production year 2015
Number of episodes 12
Runtime 9 hours 0 minute
"Masters of Sex" season 3 description

В 3 сезоне сериала «Мастера секса» Билл заканчивает свою собственную книгу по психологии человеческой сексуальности. Вирджиния сталкивается с трудностями воспитания, а Либби наконец выходит из депрессии. Кроме того, Мастерс и Джонсон впервые встречаются с прессой и открыто заявляют на весь мир о своем неоднозначном проекте. Однако общественный шок от их инновационной терапии оказывается гораздо сильнее, чем они рассчитывали, и волна неодобрения растет в геометрической прогрессии. Тем временем Мастерс берет на себя влиятельную высокопоставленную пациентку, которой поставили диагноз «бесплодие».

Season 3 Cast

Michael Sheen
Michael Sheen
Lizzy Caplan
Lizzy Caplan
Caitlin Fitzgerald
Caitlin Fitzgerald
Annaleigh Ashford
Annaleigh Ashford
Judy Greer
Judy Greer
Mather Zickel
Mather Zickel
All Season 3 Cast

Series rating

7.8
Rate 21 votes
7.9 IMDb

"Masters of Sex" season 3 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Parliament of Owls
Season 3 Episode 1
12 July 2015
Three's a Crowd
Season 3 Episode 2
19 July 2015
The Excitement of Release
Season 3 Episode 3
26 July 2015
Undue Influence
Season 3 Episode 4
2 August 2015
Matters of Gravity
Season 3 Episode 5
9 August 2015
Two Scents
Season 3 Episode 6
16 August 2015
Monkey Business
Season 3 Episode 7
23 August 2015
Surrogates
Season 3 Episode 8
30 August 2015
High Anxiety
Season 3 Episode 9
6 September 2015
Through a Glass, Darkly
Season 3 Episode 10
13 September 2015
Party of Four
Season 3 Episode 11
20 September 2015
Full Ten Count
Season 3 Episode 12
27 September 2015
TV series release schedule
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