Masters of Sex 2013 - 2016, season 4

Season premiere 11 September 2016
Production year 2016
Number of episodes 10
Runtime 7 hours 30 minutes
"Masters of Sex" season 4 description

В 4 сезоне сериала «Мастера секса» доктор Мастерс и Вирджиния терпят неудачу на личном фронте. Они решают расстаться не только в постели, но и на работе. Теперь каждый из исследователей ищет свое новое призвание независимо от другого. Либби впервые после своего неудачного замужества оказывается одна, но вскоре обнаруживает неожиданных союзников. Чтобы оставить прошлое позади и сосредоточиться на своей расширяющейся клинике, Уильям обращается за поддержкой к другой женщине. Но выясняется, что сблизиться с новым партнером – гораздо сложнее на практике, чем на страницах психологической литературы.

7.9
7.9 IMDb
Freefall
Season 4 Episode 1
11 September 2016
Inventory
Season 4 Episode 2
18 September 2016
The Pleasure Protocol
Season 4 Episode 3
25 September 2016
Coats or Keys
Season 4 Episode 4
2 October 2016
Outliers
Season 4 Episode 5
9 October 2016
Family Only
Season 4 Episode 6
16 October 2016
In to Me You See
Season 4 Episode 7
23 October 2016
Topeka
Season 4 Episode 8
30 October 2016
Night and Day
Season 4 Episode 9
6 November 2016
The Eyes of God
Season 4 Episode 10
13 November 2016
