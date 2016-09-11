В 4 сезоне сериала «Мастера секса» доктор Мастерс и Вирджиния терпят неудачу на личном фронте. Они решают расстаться не только в постели, но и на работе. Теперь каждый из исследователей ищет свое новое призвание независимо от другого. Либби впервые после своего неудачного замужества оказывается одна, но вскоре обнаруживает неожиданных союзников. Чтобы оставить прошлое позади и сосредоточиться на своей расширяющейся клинике, Уильям обращается за поддержкой к другой женщине. Но выясняется, что сблизиться с новым партнером – гораздо сложнее на практике, чем на страницах психологической литературы.