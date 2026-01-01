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Kinoafisha TV Shows Mare of Easttown Soundtrack

Soundtrack from "Mare of Easttown"

Music from "Mare of Easttown" All info
Mare of Easttown (Soundtrack from the HBO® Original Limited Series)
Mare of Easttown (Soundtrack from the HBO® Original Limited Series) 35 tracks. Lele Marchitelli, Angourie Rice
Listen
Title Artist Time
1 Erin and DJ Lele Marchitelli 1:26
2 Freddie Chase Lele Marchitelli 1:23
3 Erin Kitchen / Mare Work to Home Lele Marchitelli 1:11
4 In Love Again Angourie Rice / Marisa Dabice 3:09
5 Who You Are Angourie Rice / Marisa Dabice 2:06
6 Erin Attacked Lele Marchitelli 1:55
7 Intruder Alert Lele Marchitelli 1:30
8 Mare to Creek Lele Marchitelli 1:29
9 News Travels Lele Marchitelli 1:49
10 Intro Zabel Lele Marchitelli 1:38
11 Kenny Kidnaps Dylan Lele Marchitelli 1:57
12 Dylan Shot / Not the Father Lele Marchitelli 3:53
13 Brandywine Park Arrival Lele Marchitelli 1:39
14 Heroin Lele Marchitelli 1:16
15 Gun and Badge Lele Marchitelli 1:47
16 Home Alone Lele Marchitelli 1:10
17 Let the Healing Begin Lele Marchitelli 2:01
18 Bathroom Fight Lele Marchitelli 1:14
19 Dylan Loves DJ Lele Marchitelli 1:44
20 Meet Missy Lele Marchitelli 1:59
21 Suspicion Builds Lele Marchitelli 1:54
22 Saltbox Lele Marchitelli 3:34
23 I'm Katie Bailey Lele Marchitelli 3:22
24 Therapy Lele Marchitelli 1:25
25 Lori Grills Ryan Lele Marchitelli 1:41
26 Prowler Lele Marchitelli 1:05
27 The Opening Drama Lele Marchitelli 2:59
28 Freddie's Dead Lele Marchitelli 2:32
29 Chasing Our Demons Lele Marchitelli 2:48
30 Pendant Perfidy Lele Marchitelli 2:03
31 Fishing for Answers Lele Marchitelli 2:48
32 Life Goes On Lele Marchitelli 2:22
33 We Belong Angourie Rice 2:14
34 A Kiss Is Still a Kiss Lele Marchitelli 1:52
35 The Lawn Boy Did It Lele Marchitelli 2:56
Listen to songs from "Mare of Easttown" (2021) on cinema portal Kinoafisha. Popular songs from "Mare of Easttown" in different languages are free for listening online.
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