|Title
|Artist
|Time
|1
|Erin and DJ
|Lele Marchitelli
|1:26
|2
|Freddie Chase
|Lele Marchitelli
|1:23
|3
|Erin Kitchen / Mare Work to Home
|Lele Marchitelli
|1:11
|4
|In Love Again
|Angourie Rice / Marisa Dabice
|3:09
|5
|Who You Are
|Angourie Rice / Marisa Dabice
|2:06
|6
|Erin Attacked
|Lele Marchitelli
|1:55
|7
|Intruder Alert
|Lele Marchitelli
|1:30
|8
|Mare to Creek
|Lele Marchitelli
|1:29
|9
|News Travels
|Lele Marchitelli
|1:49
|10
|Intro Zabel
|Lele Marchitelli
|1:38
|11
|Kenny Kidnaps Dylan
|Lele Marchitelli
|1:57
|12
|Dylan Shot / Not the Father
|Lele Marchitelli
|3:53
|13
|Brandywine Park Arrival
|Lele Marchitelli
|1:39
|14
|Heroin
|Lele Marchitelli
|1:16
|15
|Gun and Badge
|Lele Marchitelli
|1:47
|16
|Home Alone
|Lele Marchitelli
|1:10
|17
|Let the Healing Begin
|Lele Marchitelli
|2:01
|18
|Bathroom Fight
|Lele Marchitelli
|1:14
|19
|Dylan Loves DJ
|Lele Marchitelli
|1:44
|20
|Meet Missy
|Lele Marchitelli
|1:59
|21
|Suspicion Builds
|Lele Marchitelli
|1:54
|22
|Saltbox
|Lele Marchitelli
|3:34
|23
|I'm Katie Bailey
|Lele Marchitelli
|3:22
|24
|Therapy
|Lele Marchitelli
|1:25
|25
|Lori Grills Ryan
|Lele Marchitelli
|1:41
|26
|Prowler
|Lele Marchitelli
|1:05
|27
|The Opening Drama
|Lele Marchitelli
|2:59
|28
|Freddie's Dead
|Lele Marchitelli
|2:32
|29
|Chasing Our Demons
|Lele Marchitelli
|2:48
|30
|Pendant Perfidy
|Lele Marchitelli
|2:03
|31
|Fishing for Answers
|Lele Marchitelli
|2:48
|32
|Life Goes On
|Lele Marchitelli
|2:22
|33
|We Belong
|Angourie Rice
|2:14
|34
|A Kiss Is Still a Kiss
|Lele Marchitelli
|1:52
|35
|The Lawn Boy Did It
|Lele Marchitelli
|2:56