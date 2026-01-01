|1
|Dustup on a Housetop
|Кристоф Бек, Michael Paraskevas
|4:23
|2
|No Words
|Кристоф Бек, Michael Paraskevas
|3:58
|3
|Barton Funk
|Кристоф Бек, Michael Paraskevas
|2:08
|4
|Arrival and Return
|Кристоф Бек, Michael Paraskevas
|3:01
|5
|Tiny Bow
|Кристоф Бек, Michael Paraskevas
|2:56
|6
|Yuletide Fray
|Кристоф Бек, Michael Paraskevas
|4:46
|7
|Bone & Marrow
|Кристоф Бек, Michael Paraskevas
|1:22
|8
|A Christmas Peril
|Кристоф Бек, Michael Paraskevas
|4:08
|9
|Wreck the Halls
|Кристоф Бек, Michael Paraskevas
|4:08
|10
|Star of Wonder
|Кристоф Бек, Michael Paraskevas
|1:51
|11
|Ruckus Around the Christmas Tree
|Кристоф Бек, Michael Paraskevas / Кристоф Бек, Jake Monaco
|1:58
|12
|Give 'Em Hell
|Кристоф Бек, Michael Paraskevas
|3:03
|13
|I'm Sorry
|Кристоф Бек, Michael Paraskevas
|2:02
|14
|Archer Enemies
|Кристоф Бек, Michael Paraskevas
|2:27
|15
|Natasha
|Кристоф Бек, Michael Paraskevas
|3:21
|16
|Lady Hawk
|Кристоф Бек, Michael Paraskevas
|1:43
|17
|Quiver Bells
|Кристоф Бек, Michael Paraskevas
|1:55
|18
|Save The City
|Adam Pascal, Ty Taylor, Rory Donovan, Derek Klena, Bonnie Milligan, Christopher Sieber, Shayna Steele / Марк Шэймен
|4:27