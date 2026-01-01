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Kinoafisha TV Shows Hawkeye Soundtrack

Soundtrack from "Hawkeye"

Music from "Hawkeye" All info
Hawkeye: Vol. 2 (Episodes 4-6) [Original Soundtrack]
Hawkeye: Vol. 2 (Episodes 4-6) [Original Soundtrack] 18 tracks. Кристоф Бек, Michael Paraskevas, Adam Pascal, Ty Taylor, Rory Donovan, Derek Klena, Bonnie Milligan, Christopher Sieber, Shayna Steele
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Title Artist Time
1 Dustup on a Housetop Кристоф Бек, Michael Paraskevas 4:23
2 No Words Кристоф Бек, Michael Paraskevas 3:58
3 Barton Funk Кристоф Бек, Michael Paraskevas 2:08
4 Arrival and Return Кристоф Бек, Michael Paraskevas 3:01
5 Tiny Bow Кристоф Бек, Michael Paraskevas 2:56
6 Yuletide Fray Кристоф Бек, Michael Paraskevas 4:46
7 Bone & Marrow Кристоф Бек, Michael Paraskevas 1:22
8 A Christmas Peril Кристоф Бек, Michael Paraskevas 4:08
9 Wreck the Halls Кристоф Бек, Michael Paraskevas 4:08
10 Star of Wonder Кристоф Бек, Michael Paraskevas 1:51
11 Ruckus Around the Christmas Tree Кристоф Бек, Michael Paraskevas / Кристоф Бек, Jake Monaco 1:58
12 Give 'Em Hell Кристоф Бек, Michael Paraskevas 3:03
13 I'm Sorry Кристоф Бек, Michael Paraskevas 2:02
14 Archer Enemies Кристоф Бек, Michael Paraskevas 2:27
15 Natasha Кристоф Бек, Michael Paraskevas 3:21
16 Lady Hawk Кристоф Бек, Michael Paraskevas 1:43
17 Quiver Bells Кристоф Бек, Michael Paraskevas 1:55
18 Save The City Adam Pascal, Ty Taylor, Rory Donovan, Derek Klena, Bonnie Milligan, Christopher Sieber, Shayna Steele / Марк Шэймен 4:27
Listen to songs from "Hawkeye" (2021) on cinema portal Kinoafisha. Popular songs from "Hawkeye" in different languages are free for listening online.
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