Gilmore Girls 2000 - 2007 season 6

Gilmore Girls season 6 poster
Season premiere 13 September 2005
Production year 2005
Number of episodes 22
Runtime 22 hours 0 minute
"Gilmore Girls" season 6 description

В 6 сезоне сериала «Девочки Гилмор» у Рори начинаются серьезные проблемы в университете. Она бросает Йель и ввязывается в неприятности с законом, из-за чего ее приговаривают к общественным исправительным работам. Лорелай обескуражена поведением дочери, однако не может заставить ее вернуться к учебе. После сильной ссоры «девочки Гилмор» перестают общаться. Ричард беспокоится, что его внучка может повторить непростую судьбу своей матери. Лейн и Зак женятся, Лорелай с Люком также готовятся создать семью. Однако их планы рушатся, когда Люк узнает кое-что крайне неожиданное о своем прошлом.

Series rating

8.3
8.2 IMDb
"Gilmore Girls" season 6 list of episodes. TV series release schedule
New and Improved Lorelai
Season 6 Episode 1
13 September 2005
Fight Face
Season 6 Episode 2
20 September 2005
The UnGraduate
Season 6 Episode 3
27 September 2005
Always a Godmother, Never a God
Season 6 Episode 4
4 October 2005
We've Got Magic to Do
Season 6 Episode 5
11 October 2005
Welcome to the Doll House
Season 6 Episode 6
18 October 2005
Twenty-One is the Loneliest Number
Season 6 Episode 7
25 October 2005
Let Me Hear Your Balalaikas Ringing Out
Season 6 Episode 8
8 November 2005
The Prodigal Daughter Returns
Season 6 Episode 9
15 November 2005
He's Slippin' 'Em Bread...Dig?
Season 6 Episode 10
22 November 2005
The Perfect Dress
Season 6 Episode 11
10 January 2006
Just Like Gwen and Gavin
Season 6 Episode 12
17 January 2006
Friday Night's Alright for Fighting
Season 6 Episode 13
31 January 2006
You've Been Gilmored
Season 6 Episode 14
7 February 2006
A Vineyard Valentine
Season 6 Episode 15
14 February 2006
Bridesmaids Revisited
Season 6 Episode 16
28 February 2006
I'm OK, You're OK
Season 6 Episode 17
4 April 2006
The Real Paul Anka
Season 6 Episode 18
11 April 2006
I Get a Sidekick Out of You
Season 6 Episode 19
18 April 2006
Super Cool Party People
Season 6 Episode 20
25 April 2006
Driving Miss Gilmore
Season 6 Episode 21
2 May 2006
Partings
Season 6 Episode 22
9 May 2006
