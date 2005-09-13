В 6 сезоне сериала «Девочки Гилмор» у Рори начинаются серьезные проблемы в университете. Она бросает Йель и ввязывается в неприятности с законом, из-за чего ее приговаривают к общественным исправительным работам. Лорелай обескуражена поведением дочери, однако не может заставить ее вернуться к учебе. После сильной ссоры «девочки Гилмор» перестают общаться. Ричард беспокоится, что его внучка может повторить непростую судьбу своей матери. Лейн и Зак женятся, Лорелай с Люком также готовятся создать семью. Однако их планы рушатся, когда Люк узнает кое-что крайне неожиданное о своем прошлом.