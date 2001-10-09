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Gilmore Girls 2000 - 2007 season 2

Gilmore Girls season 2 poster
Kinoafisha TV Shows Gilmore Girls Seasons Season 2
Gilmore Girls 16+
Original title Season 2
Title Сезон 2
Season premiere 9 October 2001
Production year 2001
Number of episodes 22
Runtime 22 hours 0 minute
"Gilmore Girls" season 2 description

Во 2 сезоне сериала «Девочки Гилмор» Лорелай принимает предложение Макса, но незадолго до свадьбы понимает, что не готова к такому серьезному шагу с этим человеком. Пара расстается. Женщина мечтает открыть собственный бизнес вместе с подругой Сьюки. Компаньонки присматривают заброшенное здание бывшей гостиницы «Стрекоза», однако владелец отказывается его продавать. К люку переезжает жить его племянник Джесс, который быстро находит общий язык к Рори. Из-за этого парень Дин начинает ревновать. Ричард уходит на пенсию и решает открыть частную страховую компанию. Сьюки получает предложение руки и сердца.

Season 2 Cast Characters
Season 2 Cast Characters

Season 2 Cast

Characters
Lauren Graham
Lauren Graham Lorelai Gilmore
Alexis Bledel
Alexis Bledel Rory Gilmore
Melissa McCarthy
Melissa McCarthy Sookie St. James
Yanic Truesdale Michel Gerard
Keiko Agena
Keiko Agena Lane Kim
Scott Patterson Luke Danes
All Season 2 Cast

Series rating

8.2
Rate 20 votes
8.2 IMDb

"Gilmore Girls" season 2 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
Season 6
Season 7
Sadie, Sadie
Season 2 Episode 1
9 October 2001
Hammers and Veils
Season 2 Episode 2
9 October 2001
Red Light on the Wedding Night
Season 2 Episode 3
16 October 2001
The Road Trip to Harvard
Season 2 Episode 4
23 October 2001
Nick & Nora / Sid & Nancy
Season 2 Episode 5
30 October 2001
Presenting Lorelai Gilmore
Season 2 Episode 6
6 November 2001
Like Mother, Like Daughter
Season 2 Episode 7
13 November 2001
The Ins and Outs of Inns
Season 2 Episode 8
20 November 2001
Run Away, Little Boy
Season 2 Episode 9
27 November 2001
The Bracebridge Dinner
Season 2 Episode 10
11 December 2001
Secrets and Loans
Season 2 Episode 11
22 January 2002
Richard in Stars Hollow
Season 2 Episode 12
29 January 2002
A-Tisket, A-Tasket
Season 2 Episode 13
5 February 2002
It Should've Been Lorelai
Season 2 Episode 14
12 February 2002
Lost and Found
Season 2 Episode 15
26 February 2002
There's the Rub
Season 2 Episode 16
9 April 2002
Dead Uncles and Vegetables
Season 2 Episode 17
16 April 2002
Back in the Saddle Again
Season 2 Episode 18
23 April 2002
Teach Me Tonight
Season 2 Episode 19
30 April 2002
Help Wanted
Season 2 Episode 20
7 May 2002
Lorelai's Graduation Day
Season 2 Episode 21
14 May 2002
I Can't Get Started
Season 2 Episode 22
21 May 2002
TV series release schedule
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