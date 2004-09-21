Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Gilmore Girls 2000 - 2007 season 5

Gilmore Girls season 5 poster
Kinoafisha TV Shows Gilmore Girls Seasons Season 5

Gilmore Girls 16+
Original title Season 5
Title Сезон 5
Season premiere 21 September 2004
Production year 2004
Number of episodes 22
Runtime 22 hours 0 minute
"Gilmore Girls" season 5 description

В 5 сезоне сериала «Девочки Гилмор» Рори уезжает вместе с Эмили в путешествие по Европе. Она редко выходит на связь с матерью, что очень расстраивает и беспокоит Лорелай. Дин расстается со своей женой через несколько месяцев после свадьбы, однако восстановить нормальные отношения с Рори у него уже не получается, ведь у них оказываются слишком разные жизненные цели. В Йельском университете девушка влюбляется в красавчика-однокурсника. У ее подруги Пэрис такте намечается новый роман в колледже. Лорелай по-прежнему ищет свое счастье, но начинает задумываться, что, возможно, оно все это время было у нее на виду.

Series rating

8.3
Rate 10 votes
8.2 IMDb
Write review
"Gilmore Girls" season 5 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
Season 6
Season 7
Say Goodbye to Daisy Miller
Season 5 Episode 1
21 September 2004
A Messenger, Nothing More
Season 5 Episode 2
28 September 2004
Written in the Stars
Season 5 Episode 3
5 October 2004
Tippecanoe and Taylor, Too
Season 5 Episode 4
12 October 2004
We Got Us a Pippi Virgin!
Season 5 Episode 5
19 October 2004
Norman Mailer, I'm Pregnant!
Season 5 Episode 6
26 October 2004
You Jump, I Jump, Jack
Season 5 Episode 7
2 November 2004
The Party's Over
Season 5 Episode 8
9 November 2004
Emily Says Hello
Season 5 Episode 9
16 November 2004
But Not as Cute as Pushkin
Season 5 Episode 10
30 November 2004
Women of Questionable Morals
Season 5 Episode 11
25 January 2005
Come Home
Season 5 Episode 12
1 February 2005
Wedding Bell Blues
Season 5 Episode 13
8 February 2005
Say Something
Season 5 Episode 14
15 February 2005
Jews and Chinese Food
Season 5 Episode 15
22 February 2005
So... Good Talk
Season 5 Episode 16
1 March 2005
Pulp Friction
Season 5 Episode 17
8 March 2005
To Live and Let Diorama
Season 5 Episode 18
19 April 2005
But I'm a Gilmore
Season 5 Episode 19
26 April 2005
How Many Kropogs to Cape Cod?
Season 5 Episode 20
3 May 2005
Blame Booze and Melville
Season 5 Episode 21
10 May 2005
A House is Not a Home
Season 5 Episode 22
17 May 2005
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more