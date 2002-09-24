Menu
Русский
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Gilmore Girls 2000 - 2007 season 3

Gilmore Girls season 3 poster
Kinoafisha TV Shows Gilmore Girls Seasons Season 3
Gilmore Girls 16+
Original title Season 3
Title Сезон 3
Season premiere 24 September 2002
Production year 2002
Number of episodes 22
Runtime 22 hours 0 minute
"Gilmore Girls" season 3 description

В 3 сезоне сериала «Девочки Гилмор» отношения Рори с Джессом заходят все дальше. Девушка очень к нему привязывается, но сам он, похоже, не умеет или не хочет относиться к любви серьезно. Дин решает порвать с Рори, не в силах больше терпеть эту ситуацию. Конфликт заканчивается дракой парней. Тем временем приходит пора подавать документы на поступление в Гарвард. Рори и Пэрис с нетерпением ждут ответа от университета своей мечты. Лорелай и Сьюки наконец могут купить здание гостиницы «Стрекоза» после смерти ее пожилого владельца. Люк заводит отношения с девушкой-адвокатом по имени Николь.

Series rating

8.2
Rate 20 votes
8.2 IMDb

"Gilmore Girls" season 3 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
Season 6
Season 7
Those Lazy-Hazy-Crazy Days
Season 3 Episode 1
24 September 2002
Haunted Leg
Season 3 Episode 2
1 October 2002
Application Anxiety
Season 3 Episode 3
8 October 2002
One's Got Class and the Other One Dyes
Season 3 Episode 4
15 October 2002
Eight O'Clock at the Oasis
Season 3 Episode 5
22 October 2002
Take the Deviled Eggs...
Season 3 Episode 6
5 November 2002
They Shoot Gilmores, Don't They?
Season 3 Episode 7
12 November 2002
Let the Games Begin
Season 3 Episode 8
19 November 2002
A Deep-Fried Korean Thanksgiving
Season 3 Episode 9
26 November 2002
That'll Do, Pig
Season 3 Episode 10
14 January 2003
I Solemnly Swear
Season 3 Episode 11
21 January 2003
Lorelai Out of Water
Season 3 Episode 12
28 January 2003
Dear Emily and Richard
Season 3 Episode 13
4 February 2003
Swan Song
Season 3 Episode 14
11 February 2003
Face-Off
Season 3 Episode 15
18 February 2003
The Big One
Season 3 Episode 16
25 February 2003
A Tale of Poes and Fire
Season 3 Episode 17
15 April 2003
Happy Birthday, Baby
Season 3 Episode 18
22 April 2003
Keg! Max!
Season 3 Episode 19
29 April 2003
Say Goodnight, Gracie
Season 3 Episode 20
6 May 2003
Here Comes the Son
Season 3 Episode 21
13 May 2003
Those Are Strings, Pinocchio
Season 3 Episode 22
20 May 2003
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more