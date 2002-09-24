В 3 сезоне сериала «Девочки Гилмор» отношения Рори с Джессом заходят все дальше. Девушка очень к нему привязывается, но сам он, похоже, не умеет или не хочет относиться к любви серьезно. Дин решает порвать с Рори, не в силах больше терпеть эту ситуацию. Конфликт заканчивается дракой парней. Тем временем приходит пора подавать документы на поступление в Гарвард. Рори и Пэрис с нетерпением ждут ответа от университета своей мечты. Лорелай и Сьюки наконец могут купить здание гостиницы «Стрекоза» после смерти ее пожилого владельца. Люк заводит отношения с девушкой-адвокатом по имени Николь.