Gilmore Girls 2000 - 2007 season 1

Gilmore Girls 16+
Season premiere 5 October 2000
Production year 2000
Number of episodes 21
Runtime 21 hours 0 minute
"Gilmore Girls" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Девочки Гилмор» в городке Старз Холлоу живут молодая мать и ее дочь-подросток. Обеих девушек зовут Лорелай, но дочку, чтобы не путаться, чаще называют Рори. Эти двое счастливы вместе: они общаются как близкие подруги и всегда сохраняют позитивный взгляд на вещи. А вот с другими родственниками они не видятся. С тех пор как Лорелай забеременела в шестнадцать лет и ушла из дома, она не связывалась со своими родителями, а добивалась всего своими силами. Но годы шли, и у Рори появилась мечта – поступить в Гарвард. Только вот обучение не по карману ее одинокой матери. «Девочкам Гилмор» придется вернуться в семью.

Series rating

8.2
Rate 20 votes
8.2 IMDb

"Gilmore Girls" season 1 list of episodes.

Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
Season 6
Season 7
Pilot
Season 1 Episode 1
5 October 2000
The Lorelais' First Day at Chilton
Season 1 Episode 2
12 October 2000
Kill Me Now
Season 1 Episode 3
19 October 2000
The Deer Hunters
Season 1 Episode 4
26 October 2000
Cinnamon's Wake
Season 1 Episode 5
2 November 2000
Rory's Birthday Parties
Season 1 Episode 6
9 November 2000
Kiss and Tell
Season 1 Episode 7
16 November 2000
Love and War and Snow
Season 1 Episode 8
14 December 2000
Rory's Dance
Season 1 Episode 9
20 December 2000
Forgiveness and Stuff
Season 1 Episode 10
21 December 2000
Paris is Burning
Season 1 Episode 11
11 January 2001
Double Date
Season 1 Episode 12
18 January 2001
Concert Interruptus
Season 1 Episode 13
15 February 2001
That Damn Donna Reed
Season 1 Episode 14
22 February 2001
Christopher Returns
Season 1 Episode 15
1 March 2001
Star-Crossed Lovers and Other Strangers (1)
Season 1 Episode 16
8 March 2001
The Breakup (2)
Season 1 Episode 17
15 March 2001
The Third Lorelai
Season 1 Episode 18
22 March 2001
Emily in Wonderland
Season 1 Episode 19
26 April 2001
P.S. I Lo...
Season 1 Episode 20
3 May 2001
Love, Daisies and Troubadours
Season 1 Episode 21
10 May 2001
