|Title
|Artist
|Time
|1
|Ghostwriter Theme
|Ghostwriter / Erica Procunier
|1:02
|2
|Ghost in Wonderland
|Ghostwriter / Erica Procunier
|1:01
|3
|Something Creepy Is Going On
|Ghostwriter / Erica Procunier
|2:25
|4
|This Isn't Wonderland It's Middle School
|Ghostwriter / Erica Procunier
|1:11
|5
|Thanks It's Been Fun
|Ghostwriter / Erica Procunier
|1:24
|6
|Our Ghost Is Back
|Ghostwriter / Erica Procunier
|1:21
|7
|Words and Wags
|Ghostwriter / Erica Procunier
|1:57
|8
|The Wild, Wild Ghost
|Ghostwriter / Erica Procunier
|1:25
|9
|Ghostwriter End Titles
|Ghostwriter / Erica Procunier
|1:24