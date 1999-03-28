Menu
Futurama
16+
Production year
1999
Country
USA
Episode duration
30 minutes
TV channel
Comedy Central
Streaming service
Hulu
Series rating
9.3
Rate
14
votes
8.5
IMDb
Write review
All seasons of "Futurama"
Season 1
9 episodes
28 March 1999 - 18 May 1999
Season 2
20 episodes
26 September 1999 - 21 May 2000
Season 3
15 episodes
5 November 2000 - 13 May 2001
Season 4
12 episodes
9 December 2001 - 21 April 2002
Season 5
16 episodes
10 November 2002 - 10 August 2003
Season 6
26 episodes
24 June 2010 - 8 September 2011
Season 7
26 episodes
20 June 2012 - 4 September 2013
Season 11
10 episodes
24 July 2023 - 25 September 2023
Season 12
10 episodes
29 July 2024 - 30 September 2024
Season 13
1 episode
15 September 2025
