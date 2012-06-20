В 7 сезоне сериала «Футурама» робот Бендер начинает встречаться с Бев, автоматом для выдачи прохладительных напитков «Межпланетного экспресса». У них появляется сын по имени Бен Родригес. Отец и мать Лилы оформляют развод, а плотоядный капитан Зедд Бранниган перемещает фокус своего внимания с Лилы на ее родительницу. Фрай решает жениться на девушке-циклопе, а Фарнсворт продолжает свою научную деятельность и выпускает в мир новые изобретения. Именно из-за них члены экипажа нередко попадают в неприятности. Кроме того, Фрай узнает, что отец и мать Фарнсворта не умерли и обитают в Предсмертной звезде. Он хочет с ними встретиться.