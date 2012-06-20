Futurama 1999, season 7

Futurama season 7 poster
Futurama 16+
Original title Season 7
Title Сезон 7
Season premiere 20 June 2012
Production year 2012
Number of episodes 26
Runtime 13 hours 0 minute
"Futurama" season 7 description

В 7 сезоне сериала «Футурама» робот Бендер начинает встречаться с Бев, автоматом для выдачи прохладительных напитков «Межпланетного экспресса». У них появляется сын по имени Бен Родригес. Отец и мать Лилы оформляют развод, а плотоядный капитан Зедд Бранниган перемещает фокус своего внимания с Лилы на ее родительницу. Фрай решает жениться на девушке-циклопе, а Фарнсворт продолжает свою научную деятельность и выпускает в мир новые изобретения. Именно из-за них члены экипажа нередко попадают в неприятности. Кроме того, Фрай узнает, что отец и мать Фарнсворта не умерли и обитают в Предсмертной звезде. Он хочет с ними встретиться.

8.8
8.5 IMDb

Futurama List of episodes

The Bots and the Bees
Season 7 Episode 1
20 June 2012
A Farewell to Arms
Season 7 Episode 2
20 June 2012
Decision 3012
Season 7 Episode 3
27 June 2012
The Thief of Baghead
Season 7 Episode 4
4 July 2012
Zapp Dingbat
Season 7 Episode 5
11 July 2012
The Butterjunk Effect
Season 7 Episode 6
18 July 2012
The Six Million Dollar Mon
Season 7 Episode 7
25 July 2012
Fun on a Bun
Season 7 Episode 8
1 August 2012
Free Will Hunting
Season 7 Episode 9
8 August 2012
Near-Death Wish
Season 7 Episode 10
15 August 2012
Viva Mars Vegas
Season 7 Episode 11
29 August 2012
31st Century Fox
Season 7 Episode 12
22 August 2012
Naturama
Season 7 Episode 13
29 August 2012
2-D Blacktop
Season 7 Episode 14
3 July 2013
Fry and Leela's Big Fling
Season 7 Episode 15
19 June 2013
T.: The Terrestrial
Season 7 Episode 16
26 June 2013
Forty Percent Leadbelly
Season 7 Episode 17
19 June 2013
The Inhuman Torch
Season 7 Episode 18
10 July 2013
Saturday Morning Fun Pit
Season 7 Episode 19
17 July 2013
Calculon 2.0
Season 7 Episode 20
24 July 2013
Assie Come Home
Season 7 Episode 21
31 July 2013
Leela and the Genestalk
Season 7 Episode 22
7 August 2013
Game of Tones
Season 7 Episode 23
14 August 2013
Murder on the Planet Express
Season 7 Episode 24
21 August 2013
Stench and Stenchibility
Season 7 Episode 25
28 August 2013
Meanwhile
Season 7 Episode 26
4 September 2013
