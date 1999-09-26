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Futurama 1999, season 2

Futurama season 2 poster
Kinoafisha TV Shows Futurama Seasons Season 2
Futurama 16+
Original title Season 2
Title Сезон 2
Season premiere 26 September 1999
Production year 1999
Number of episodes 20
Runtime 10 hours 0 minute
"Futurama" season 2 description

Во 2 сезоне сериала «Футурама» история нью-йоркцев продолжается. Впервые появляются такие персонажи, как голова Ричарда Никсона, Робо-Мамочка, Флексо и бюрократ Гермес. Обитатели Нью-Йорка, живущие в 3000 году, переживают множество приключений в разных местах галактики, обретают новых друзей и неприятелей и сражаются за спасение родной планеты. Главные герои сталкиваются с переменами в сфере своей профессиональной деятельности. Профессор ставит Бендеру «чип», который позволяет роботу ощутить на себе все чувства Лилы, а Бендер, не терзаясь угрызениями совести, отправляет в унитаз Зубастика – любимого питомца Лилы.

Series rating

8.8
Rate 18 votes
8.5 IMDb

Futurama List of episodes

TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
Season 6
Season 7
Season 11
Season 12
Season 13
A Flight to Remember
Season 2 Episode 1
26 September 1999
Mars University
Season 2 Episode 2
3 October 1999
When Aliens Attack
Season 2 Episode 3
7 November 1999
Fry & the Slurm Factory
Season 2 Episode 4
14 November 1999
I Second That Emotion
Season 2 Episode 5
21 November 1999
Brannigan Begin Again
Season 2 Episode 6
28 November 1999
A Head in the Polls
Season 2 Episode 7
12 December 1999
Xmas Story
Season 2 Episode 8
19 December 1999
Why Must I Be a Crustacean in Love
Season 2 Episode 9
6 February 2000
Put Your Head on My Shoulder
Season 2 Episode 10
13 February 2000
Lesser of Two Evils
Season 2 Episode 11
20 February 2000
Raging Bender
Season 2 Episode 12
27 February 2000
A Bicyclops Built for Two
Season 2 Episode 13
19 March 2000
How Hermes Requisitioned His Groove Back
Season 2 Episode 14
2 April 2000
A Clone of My Own
Season 2 Episode 15
9 April 2000
The Deep South
Season 2 Episode 16
16 April 2000
Bender Gets Made
Season 2 Episode 17
30 April 2000
The Problem with Popplers
Season 2 Episode 18
7 May 2000
Mother's Day
Season 2 Episode 19
14 May 2000
Anthology of Interest (1)
Season 2 Episode 20
21 May 2000
TV series release schedule
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