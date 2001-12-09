В 4 сезоне сериала «Футурама» история Фрая, переместившегося из двадцатого столетия в 3000 год, и его друзей продолжается. Основная сюжетная линия в этом сезоне посвящена истории отношений Эми Вонг и Кифа Крокера. Помимо этого, продолжится развитие романтических отношений Лилы и центрального персонажа, Фрая, а также станет известно, что Лила – не пришелец, а мутант. Кроме того, будет подробно исследована судьба самого Фрая, а Киф окажется в необычном положении после встречи на Нимбусе. Отныне его основная задача – ждать, когда случатся роды, и сберечь Эми, недовольную случившимся.