Menu
Русский
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Futurama 1999, season 4

Futurama season 4 poster
Kinoafisha TV Shows Futurama Seasons Season 4
Futurama 16+
Original title Season 4
Title Сезон 4
Season premiere 9 December 2001
Production year 2001
Number of episodes 12
Runtime 6 hours 0 minute
"Futurama" season 4 description

В 4 сезоне сериала «Футурама» история Фрая, переместившегося из двадцатого столетия в 3000 год, и его друзей продолжается. Основная сюжетная линия в этом сезоне посвящена истории отношений Эми Вонг и Кифа Крокера. Помимо этого, продолжится развитие романтических отношений Лилы и центрального персонажа, Фрая, а также станет известно, что Лила – не пришелец, а мутант. Кроме того, будет подробно исследована судьба самого Фрая, а Киф окажется в необычном положении после встречи на Нимбусе. Отныне его основная задача – ждать, когда случатся роды, и сберечь Эми, недовольную случившимся.

Series rating

8.8
Rate 17 votes
8.5 IMDb

Futurama List of episodes

TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
Season 6
Season 7
Season 11
Season 12
Season 13
Roswell That Ends Well
Season 4 Episode 1
9 December 2001
A Tale of Two Santas
Season 4 Episode 2
23 December 2001
Anthology of Interest (2)
Season 4 Episode 3
6 January 2002
Love and Rocket
Season 4 Episode 4
10 February 2002
Leela's Homeworld
Season 4 Episode 5
17 February 2002
Where the Buggalo Roam
Season 4 Episode 6
3 March 2002
A Pharaoh to Remember
Season 4 Episode 7
10 March 2002
Godfellas
Season 4 Episode 8
17 March 2002
Futurestock
Season 4 Episode 9
31 March 2002
A Leela of Her Own
Season 4 Episode 10
7 April 2002
30% Iron Chef
Season 4 Episode 11
14 April 2002
Where No Fan Has Gone Before
Season 4 Episode 12
21 April 2002
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more