Futurama 1999, season 5

Futurama season 5 poster
Kinoafisha TV Shows Futurama Seasons Season 5

Futurama 16+
Original title Season 5
Title Сезон 5
Season premiere 10 November 2002
Production year 2002
Number of episodes 16
Runtime 8 hours 0 minute
"Futurama" season 5 description

В 5 сезоне сериала «Футурама» представлено четыре полнометражных мультфильма, разделенные на 16 эпизодов. В эпизоде «Большой Куш Бендера» на экране предстали почти все герои второго плана из прошлых сезонов. Как и прежде, в мультипликационном проекте часто можно встретить пародии на известные кинокартины, а также услышать реплики персонажей из «Терминатора», «Властелина колец» и многих других фильмов. Фрай нашел у себя тату, которое может привести к глобальным последствиям, Гермес сошел с ума в ходе игры в лимбо, а сознанием Бендера завладели новые хозяева «Межпланетного экспресса». Лилу же ожидает судьбоносная встреча.

Series rating

9.3
Rate 14 votes
8.5 IMDb
Write review
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
Season 6
Season 7
Season 11
Season 12
Season 13
Crimes of the Hot
Season 5 Episode 1
10 November 2002
Jurassic Bark
Season 5 Episode 2
17 November 2002
The Route of All Evil
Season 5 Episode 3
8 December 2002
A Taste of Freedom
Season 5 Episode 4
22 December 2002
Kif Gets Knocked Up a Notch
Season 5 Episode 5
12 January 2003
Less Than Hero
Season 5 Episode 6
2 March 2003
Teenage Mutant Leela's Hurdles
Season 5 Episode 7
30 March 2003
The Why of Fry
Season 5 Episode 8
6 April 2003
The Sting
Season 5 Episode 9
1 June 2003
The Farnsworth Parabox
Season 5 Episode 10
8 June 2003
Three Hundred Big Boys
Season 5 Episode 11
15 June 2003
Spanish Fry
Season 5 Episode 12
13 July 2003
Bend Her
Season 5 Episode 13
20 July 2003
Obsoletely Fabulous
Season 5 Episode 14
27 July 2003
Bender Should Not Be Allowed on Television
Season 5 Episode 15
3 August 2003
The Devil's Hands Are Idle Playthings
Season 5 Episode 16
10 August 2003
