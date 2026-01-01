|Title
|Artist
|Time
|1
|Scrubbing In
|Atticus Ross, Leopold Ross, Nick Chuba / Nick Chuba
|3:15
|2
|Dark World
|Atticus Ross, Leopold Ross, Nick Chuba / Nick Chuba
|7:56
|3
|8 Balls
|Atticus Ross, Leopold Ross, Nick Chuba / Nick Chuba
|3:33
|4
|Not Like This
|Atticus Ross, Nick Chuba, Leopold Ross / Leopold Ross
|3:06
|5
|Throughline
|Atticus Ross, Leopold Ross, Nick Chuba / Nick Chuba
|3:39
|6
|Smog and Sunrise
|Atticus Ross, Leopold Ross, Nick Chuba / Nick Chuba
|3:14
|7
|Self Medicating
|Atticus Ross, Leopold Ross, Nick Chuba / Nick Chuba
|3:59
|8
|Something Stirs Beneath the Surface
|Atticus Ross, Leopold Ross, Nick Chuba / Nick Chuba
|2:42
|9
|Privileges
|Atticus Ross, Leopold Ross, Nick Chuba / Nick Chuba
|2:36
|10
|Do Not Resuscitate
|Atticus Ross, Leopold Ross, Nick Chuba / Nick Chuba
|3:35