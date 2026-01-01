1 Origin Ben Frost 2:11

2 Bevor Alles Wieder Passiert Ben Frost 2:17

3 Ein Tropfen - Ein Ozean Ben Frost 2:40

4 Die Welt Geht Heute Unter Ben Frost 3:44

5 Nicht Deine Martha Ben Frost 1:37

6 Du Lebst Ben Frost 1:58

7 Anderer Mensch - Anderer Schmetterling Ben Frost 1:35

8 Wenn Alles Gelingt, Wird Sie Leben Ben Frost 3:26

9 Eva Ben Frost 4:57

10 Franziska & Magnus Ben Frost 3:05

11 Anderes Winden 2052 Ben Frost 5:10

12 Leben Und Tod Ben Frost 2:47

13 Higgs Field Ben Frost 4:25

14 Ob Irgendwas Von Uns Bleibt Ben Frost 3:18