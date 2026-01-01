|Title
|Artist
|Time
|1
|Origin
|Ben Frost
|2:11
|2
|Bevor Alles Wieder Passiert
|Ben Frost
|2:17
|3
|Ein Tropfen - Ein Ozean
|Ben Frost
|2:40
|4
|Die Welt Geht Heute Unter
|Ben Frost
|3:44
|5
|Nicht Deine Martha
|Ben Frost
|1:37
|6
|Du Lebst
|Ben Frost
|1:58
|7
|Anderer Mensch - Anderer Schmetterling
|Ben Frost
|1:35
|8
|Wenn Alles Gelingt, Wird Sie Leben
|Ben Frost
|3:26
|9
|Eva
|Ben Frost
|4:57
|10
|Franziska & Magnus
|Ben Frost
|3:05
|11
|Anderes Winden 2052
|Ben Frost
|5:10
|12
|Leben Und Tod
|Ben Frost
|2:47
|13
|Higgs Field
|Ben Frost
|4:25
|14
|Ob Irgendwas Von Uns Bleibt
|Ben Frost
|3:18
|15
|Der Letzte Zyklus
|Ben Frost
|3:55