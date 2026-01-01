|Title
|Artist
|Time
|1
|Main Theme
|Манук Казарян
|1:36
|2
|Murder
|Манук Казарян
|5:05
|3
|Arrest
|Манук Казарян
|3:53
|4
|Bad Day
|Манук Казарян
|1:34
|5
|Good Cop
|Манук Казарян
|1:36
|6
|Relationship
|Манук Казарян
|1:28
|7
|Return
|Манук Казарян
|4:00
|8
|Secrets
|Манук Казарян
|1:38
|9
|Victim
|Манук Казарян
|6:29
|10
|Special Operation
|Манук Казарян
|4:27
|11
|Danger
|Манук Казарян
|6:21
|12
|Devil
|Манук Казарян
|0:57
|13
|Unperturbed
|Манук Казарян
|1:20
|14
|School
|Манук Казарян
|1:23
|15
|Forest
|Манук Казарян
|3:42
|16
|Demon
|Манук Казарян
|3:07
|17
|Dizziness
|Манук Казарян
|4:08
|18
|Expectation
|Манук Казарян
|7:44
|19
|Family
|Манук Казарян
|2:39
|20
|Idea
|Манук Казарян
|3:08
|21
|Investigation
|Манук Казарян
|2:10
|22
|Night
|Манук Казарян
|1:52
|23
|Friday
|Манук Казарян
|0:33
|24
|Titles Theme
|Манук Казарян
|1:50
|25
|Final Theme
|Манук Казарян
|2:17