Menu
Русский
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Kinoafisha TV Shows Chikatilo Soundtrack

Soundtrack from "Chikatilo"

Music from "Chikatilo" All info
Чикатило (Из х/ф "Чикатило")
Чикатило (Из х/ф "Чикатило") 25 tracks. Манук Казарян
Listen
Title Artist Time
1 Main Theme Манук Казарян 1:36
2 Murder Манук Казарян 5:05
3 Arrest Манук Казарян 3:53
4 Bad Day Манук Казарян 1:34
5 Good Cop Манук Казарян 1:36
6 Relationship Манук Казарян 1:28
7 Return Манук Казарян 4:00
8 Secrets Манук Казарян 1:38
9 Victim Манук Казарян 6:29
10 Special Operation Манук Казарян 4:27
11 Danger Манук Казарян 6:21
12 Devil Манук Казарян 0:57
13 Unperturbed Манук Казарян 1:20
14 School Манук Казарян 1:23
15 Forest Манук Казарян 3:42
16 Demon Манук Казарян 3:07
17 Dizziness Манук Казарян 4:08
18 Expectation Манук Казарян 7:44
19 Family Манук Казарян 2:39
20 Idea Манук Казарян 3:08
21 Investigation Манук Казарян 2:10
22 Night Манук Казарян 1:52
23 Friday Манук Казарян 0:33
24 Titles Theme Манук Казарян 1:50
25 Final Theme Манук Казарян 2:17
Listen to songs from "Chikatilo" (2021) on cinema portal Kinoafisha. Popular songs from "Chikatilo" in different languages are free for listening online.
Michael
Michael
2026, USA, Biography, Drama, Music, History
Toy Story 5
Toy Story 5
2026, USA, Adventure, Animation, Comedy, Fantasy, Family, Drama
Na derevnyu dedushke 2
Na derevnyu dedushke 2
2026, Russia, Comedy, Family
Minions 3
Minions 3
2026, USA, Adventure, Animation, Action
Evil Dead Burn
Evil Dead Burn
2026, USA, Horror
Moy dikiy drug. Vozvraschenie domoy
Moy dikiy drug. Vozvraschenie domoy
2026, Russia, Family
Kholop 3
Kholop 3
2026, Russia, Comedy, Adventure
Her Private Hell
Her Private Hell
2026, Denmark, Drama, Horror, Thriller
The Backrooms
The Backrooms
2026, USA, Horror, Sci-Fi
Obsession
Obsession
2025, USA, Horror
In the Hand of Dante
In the Hand of Dante
2025, Italy, Drama
Kill Bill: The Whole Bloody Affair
Kill Bill: The Whole Bloody Affair
2006, USA, Action, Crime, Thriller
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more