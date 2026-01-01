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Kinoafisha TV Shows Black Sails Awards

"Black Sails" updates

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Primetime Emmy Awards 2016 Primetime Emmy Awards 2016
Outstanding Sound Editing for a Series
Winner
Outstanding Sound Editing for a Series
Winner
Outstanding Special Visual Effects
Nominee
 Outstanding Special Visual Effects
Nominee
Primetime Emmy Awards 2014 Primetime Emmy Awards 2014
Outstanding Special and Visual Effects in a Supporting Role
Winner
Outstanding Sound Editing for a Series
Winner
Outstanding Sound Editing for a Series
Winner
Outstanding Special and Visual Effects in a Supporting Role
Winner
Outstanding Original Main Title Theme Music
Nominee
 Outstanding Main Title Design
Nominee
 Outstanding Main Title Design
Nominee
Primetime Emmy Awards 2017 Primetime Emmy Awards 2017
Outstanding Sound Editing for a Series
Nominee
 Outstanding Special Visual Effects
Nominee
 Outstanding Special Visual Effects
Nominee
Primetime Emmy Awards 2015 Primetime Emmy Awards 2015
Outstanding Sound Editing for a Series
Nominee
 Outstanding Special Visual Effects
Nominee
 Outstanding Sound Editing for a Series
Nominee
 Outstanding Special Visual Effects
Nominee
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