Black Sails poster
Kinoafisha TV Shows Black Sails Seasons

Black Sails All seasons

Black Sails
Production year 2014
Country USA
Episode duration 60 minutes
TV channel Starz

Series rating

8.5
Rate 11 votes
8.2 IMDb
All seasons of "Black Sails"
Black Sails - Season 1 Season 1
8 episodes 25 January 2014 - 15 March 2014
 
Black Sails - Season 2 Season 2
10 episodes 24 January 2015 - 28 March 2015
 
Black Sails - Season 3 Season 3
10 episodes 23 January 2016 - 26 March 2016
 
Black Sails - Season 4 Season 4
10 episodes 29 January 2017 - 2 April 2017
 
