Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Призрак в клетке»
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Вся информация о сериале
Primetime Emmy Awards 2016
Outstanding Sound Editing for a Series
Победитель
Outstanding Sound Editing for a Series
Победитель
Outstanding Special Visual Effects
Номинант
Outstanding Special Visual Effects
Номинант
Primetime Emmy Awards 2014
Outstanding Special and Visual Effects in a Supporting Role
Победитель
Outstanding Sound Editing for a Series
Победитель
Outstanding Special and Visual Effects in a Supporting Role
Победитель
Outstanding Sound Editing for a Series
Победитель
Лучшая оригинальная главная вступительная музыкальная тема
Номинант
Outstanding Main Title Design
Номинант
Outstanding Main Title Design
Номинант
Primetime Emmy Awards 2017
Outstanding Special Visual Effects
Номинант
Outstanding Sound Editing for a Series
Номинант
Outstanding Special Visual Effects
Номинант
Primetime Emmy Awards 2015
Outstanding Sound Editing for a Series
Номинант
Outstanding Sound Editing for a Series
Номинант
Outstanding Special Visual Effects
Номинант
Outstanding Special Visual Effects
Номинант
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