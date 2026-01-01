Menu
Русский
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Kinoafisha TV Shows Black Sails Soundtrack

Soundtrack from "Black Sails"

Music from "Black Sails" All info
Black Sails
Black Sails 15 tracks. Dark Fantasy Studio
Listen
Title Artist Time
1 The Ocean Takes It All Dark Fantasy Studio / Nicolas Jeudy 2:20
2 They Come From the North Dark Fantasy Studio / Nicolas Jeudy 2:20
3 Treacherous Waters Dark Fantasy Studio / Nicolas Jeudy 2:46
4 Buccaneers Dark Fantasy Studio / Nicolas Jeudy 2:17
5 Leviathan Dark Fantasy Studio / Nicolas Jeudy 2:30
6 Jolly Roger Dark Fantasy Studio / Nicolas Jeudy 2:22
7 The Creek Dark Fantasy Studio / Nicolas Jeudy 3:34
8 A Last Prayer Dark Fantasy Studio / Nicolas Jeudy 2:40
9 Black Sails Dark Fantasy Studio / Nicolas Jeudy 2:31
10 A Journey To the World Dark Fantasy Studio / Nicolas Jeudy 2:42
11 Captain's Tribute Dark Fantasy Studio / Nicolas Jeudy 3:39
12 Thieves (feat. Marie Knight) Dark Fantasy Studio / Nicolas Jeudy 2:49
13 Kraken Dark Fantasy Studio / Nicolas Jeudy 2:26
14 Pirate Attack Dark Fantasy Studio / Nicolas Jeudy 1:49
15 Undead Crew Dark Fantasy Studio / Nicolas Jeudy 2:25
Listen to songs from "Black Sails" (2014) on cinema portal Kinoafisha. Popular songs from "Black Sails" in different languages are free for listening online.
Michael
Michael
2026, USA, Biography, Drama, Music, History
The Odyssey
The Odyssey
2026, USA, Adventure, Fantasy, Action
Toy Story 5
Toy Story 5
2026, USA, Adventure, Animation, Comedy, Fantasy, Family, Drama
Na derevnyu dedushke 2
Na derevnyu dedushke 2
2026, Russia, Comedy, Family
Minions 3
Minions 3
2026, USA, Adventure, Animation, Action
Evil Dead Burn
Evil Dead Burn
2026, USA, Horror
Kholop 3
Kholop 3
2026, Russia, Comedy, Adventure
Obsession
Obsession
2025, USA, Horror
The Backrooms
The Backrooms
2026, USA, Horror, Sci-Fi
Moy dikiy drug. Vozvraschenie domoy
Moy dikiy drug. Vozvraschenie domoy
2026, Russia, Family
Staryy oryol
Staryy oryol
2026, Russia, Comedy, Family
Za lyubov
Za lyubov
2026, Russia, Comedy
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more