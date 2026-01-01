|Title
|Artist
|Time
|1
|The Ocean Takes It All
|Dark Fantasy Studio / Nicolas Jeudy
|2:20
|2
|They Come From the North
|Dark Fantasy Studio / Nicolas Jeudy
|2:20
|3
|Treacherous Waters
|Dark Fantasy Studio / Nicolas Jeudy
|2:46
|4
|Buccaneers
|Dark Fantasy Studio / Nicolas Jeudy
|2:17
|5
|Leviathan
|Dark Fantasy Studio / Nicolas Jeudy
|2:30
|6
|Jolly Roger
|Dark Fantasy Studio / Nicolas Jeudy
|2:22
|7
|The Creek
|Dark Fantasy Studio / Nicolas Jeudy
|3:34
|8
|A Last Prayer
|Dark Fantasy Studio / Nicolas Jeudy
|2:40
|9
|Black Sails
|Dark Fantasy Studio / Nicolas Jeudy
|2:31
|10
|A Journey To the World
|Dark Fantasy Studio / Nicolas Jeudy
|2:42
|11
|Captain's Tribute
|Dark Fantasy Studio / Nicolas Jeudy
|3:39
|12
|Thieves (feat. Marie Knight)
|Dark Fantasy Studio / Nicolas Jeudy
|2:49
|13
|Kraken
|Dark Fantasy Studio / Nicolas Jeudy
|2:26
|14
|Pirate Attack
|Dark Fantasy Studio / Nicolas Jeudy
|1:49
|15
|Undead Crew
|Dark Fantasy Studio / Nicolas Jeudy
|2:25