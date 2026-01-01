|Title
|Artist
|Time
|1
|Totally Gay
|Mark Rivers, John Mulaney, Brendan McCreary / Mark Rivers
|1:42
|2
|I Love My Body
|Майя Рудольф, Crissy Guerrero, Jessi Klein, Chelsea Peretti, , Mark Rivers / Mark Rivers
|1:54
|3
|Valentine's Day
|Big Mouth Cast, Mark Rivers / Mark Rivers
|2:09
|4
|Never Lost in New York City
|Jordan Peele, Mark Rivers / Mark Rivers
|1:07
|5
|I Am the Hormone Monstress
|Майя Рудольф, Jessi Klein / Mark Rivers
|0:21
|6
|Sexy Red Bra
|Майя Рудольф, Mark Rivers / Mark Rivers
|1:37
|7
|Slut Walk
|Mark Rivers, Big Mouth Cast / Mark Rivers
|1:21
|8
|Guy Town
|Mark Rivers, Jerry Minor, Jason Mantzoukas, Marvin Robinson / Mark Rivers
|1:32
|9
|Why Does Nobody (Get How Great I Am?)
|Nick Kroll, Jessi Klein, Майя Рудольф, Mark Rivers / Mark Rivers
|1:26
|10
|You Look Beautiful, Steve
|Nick Kroll / Mark Rivers
|0:22
|11
|Sex On a Lady
|Nick Kroll, Mark Rivers / Mark Rivers
|1:31
|12
|Life Is a F****d Up Mess
|Big Mouth Cast, Mark Rivers / Mark Rivers
|1:22
|13
|Disclosure (The Musical)
|Big Mouth Cast, Mark Rivers / Mark Rivers
|2:25
|14
|Anything Goes in Florida
|Nick Kroll, Mark Rivers / Mark Rivers
|1:28
|15
|Perfectly Gross Little Dirtbag
|Nick Kroll, John Mulaney / Mark Rivers
|0:20
|16
|Shame
|David Thewlis, Mark Rivers / Mark Rivers
|2:07
|17
|The Spectrum of Sexuality
|Martin Short, Brendan McCreary, Jordan Peele, Mark Rivers, Майя Рудольф / Mark Rivers
|1:58
|18
|You've Got the Power Now
|Nick Kroll, , Тэнди Ньютон, Майя Рудольф / Mark Rivers
|0:52
|19
|Slice O' Your Pie
|Jordan Peele, Mark Rivers / Mark Rivers
|1:10
|20
|I Feel Like Shit (This Must Be Love)
|, John Mulaney, Mark Rivers / Mark Rivers
|1:15
|21
|Sex On a Lady
|Крэйг Робинсон, Mark Rivers / Mark Rivers
|2:20
|22
|Who Needs a Boy?
|Andrew Rannells, , Майя Рудольф, Nick Kroll, Mark Rivers / Mark Rivers
|1:55
|23
|Everybody's Going Through Changes
|Майя Рудольф, Jordan Peele, Mark Rivers
|1:44