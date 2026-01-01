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Kinoafisha TV Shows Better Call Saul Soundtrack

Soundtrack from "Better Call Saul"

Music from "Better Call Saul" All info
Better Call Saul (Original Score from the Television Series)
Better Call Saul (Original Score from the Television Series) 21 tracks. Dave Porter
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Better Call Saul (Music from the Television Series)
Better Call Saul (Music from the Television Series) 13 tracks. Little Barrie, Bobby Bare, Juan Garcia Esquivel, Генри Манчини, Massimo Ranieri, Galt MacDermot, Malcolm Lockyer and His Orchestra, The Dave Brubeck Quartet, Stephen Stills, Al Kooper, Joey Scott, Mike Bloomfield, Barry Goldberg, Eddie "Fast" Hoh, Harvey Brooks, Junior Brown, Tony Joe White, The Tony Berg Players, The Ink Spots
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Soundtrack Highlights of Better Call Saul Season 1
Soundtrack Highlights of Better Call Saul Season 1 7 tracks. The Commercial Breakers, The Ink Spots, Bosworth and Co Limited, Juan Garcia Esquivel, David Brubeck, Anton Karas, Capella Istropolitana, Johannes Wildner, Joanna Borowska, Peter Mikuláš, Rohangiz Yachmi, Генри Манчини
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Better Call Saul - Single
Better Call Saul - Single 1 track. The One World Ensemble
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Something Stupid (From "Better Call Saul") - Single
Something Stupid (From "Better Call Saul") - Single 1 track. Lola Marsh
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Title Artist Time
1 Shared Smoke Dave Porter 2:12
2 Ass Over Tea Kettle Dave Porter 2:21
3 One Leg Each Dave Porter 5:47
4 Sex Robot Voice Dave Porter 1:45
5 Payphone Dilemma Dave Porter 3:32
6 Billboard Stunt Dave Porter 2:41
7 Chuck’s Theme Dave Porter 1:43
8 Elevator Exchange Dave Porter 2:36
9 One Last Grift Dave Porter 1:44
10 Jimmy’s Choice Dave Porter 1:47
11 Davis & Main Dave Porter 2:10
12 Pretend I’m Not Here Dave Porter 2:08
13 Deliberations Dave Porter 1:55
14 Magic Hands Dave Porter 3:00
15 Weary Mike Dave Porter 3:39
16 Border Crossing Dave Porter 5:36
17 Watching and Waiting Dave Porter 2:34
18 Reciprocating Saw Dave Porter 2:35
19 Three Moves Ahead Dave Porter 2:02
20 M40 Dave Porter 4:30
21 Better Call Saul End Credits Dave Porter 4:06
Listen to songs from "Better Call Saul" (2015) on cinema portal Kinoafisha. Popular songs from "Better Call Saul" in different languages are free for listening online.
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