|Title
|Artist
|Time
|1
|Shared Smoke
|Dave Porter
|2:12
|2
|Ass Over Tea Kettle
|Dave Porter
|2:21
|3
|One Leg Each
|Dave Porter
|5:47
|4
|Sex Robot Voice
|Dave Porter
|1:45
|5
|Payphone Dilemma
|Dave Porter
|3:32
|6
|Billboard Stunt
|Dave Porter
|2:41
|7
|Chuck’s Theme
|Dave Porter
|1:43
|8
|Elevator Exchange
|Dave Porter
|2:36
|9
|One Last Grift
|Dave Porter
|1:44
|10
|Jimmy’s Choice
|Dave Porter
|1:47
|11
|Davis & Main
|Dave Porter
|2:10
|12
|Pretend I’m Not Here
|Dave Porter
|2:08
|13
|Deliberations
|Dave Porter
|1:55
|14
|Magic Hands
|Dave Porter
|3:00
|15
|Weary Mike
|Dave Porter
|3:39
|16
|Border Crossing
|Dave Porter
|5:36
|17
|Watching and Waiting
|Dave Porter
|2:34
|18
|Reciprocating Saw
|Dave Porter
|2:35
|19
|Three Moves Ahead
|Dave Porter
|2:02
|20
|M40
|Dave Porter
|4:30
|21
|Better Call Saul End Credits
|Dave Porter
|4:06