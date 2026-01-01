|Title
|Artist
|Time
|1
|Could It Be Kate?
|Blake Neely, Sherri Chung
|5:30
|2
|Ryan's First Attempts
|Blake Neely, Sherri Chung
|5:58
|3
|Room Service / Sofiyah's Beach
|Blake Neely, Sherri Chung
|6:19
|4
|Fair Skin, Blue Eyes
|Blake Neely, Sherri Chung
|4:39
|5
|Trouble in Town / Miracle Cure
|Blake Neely, Sherri Chung
|6:26
|6
|Alice and Ocean
|Blake Neely, Sherri Chung
|6:02
|7
|What If I Live?
|Blake Neely, Sherri Chung
|5:41
|8
|Ryan Is Dying
|Blake Neely, Sherri Chung
|3:44
|9
|So There Were These Cars
|Blake Neely, Sherri Chung
|5:28
|10
|Playful Alice
|Blake Neely, Sherri Chung
|2:33
|11
|Code Cracking
|Blake Neely, Sherri Chung
|5:00
|12
|Luke Wants to Let Go
|Blake Neely, Sherri Chung
|4:06
|13
|Rebirth
|Blake Neely, Sherri Chung
|5:06
|14
|Sofiyah Makes an Offer
|Blake Neely, Sherri Chung
|3:55
|15
|I Can Protect You / Birth of Batwing
|Blake Neely, Sherri Chung
|3:06
|16
|Showdown and Trophies
|Blake Neely, Sherri Chung
|4:43