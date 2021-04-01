Menu
Sled
16+
Title
Сезон 18
Season premiere
1 April 2021
Production year
2021
Number of episodes
208
Runtime
135 hours 12 minutes
Series rating
10
Rate
10
votes
3.3
IMDb
Write review
"Sled" season 18 list of episodes.
Хранитель тела
Season 18
Episode 1
1 April 2021
Тариф «Натуральный»
Season 18
Episode 2
5 April 2021
Крысиное гнездо
Season 18
Episode 3
6 April 2021
Никому не нужный мертвец
Season 18
Episode 4
7 April 2021
Двойной обман
Season 18
Episode 5
8 April 2021
Дипломатическая неприкосновенность
Season 18
Episode 6
12 April 2021
Лада каршеринг
Season 18
Episode 7
13 April 2021
Защитник
Season 18
Episode 8
14 April 2021
Идеальный фарш
Season 18
Episode 9
15 April 2021
Большой мальчик
Season 18
Episode 10
19 April 2021
Челхантер
Season 18
Episode 11
20 April 2021
Чип-чип-чип
Season 18
Episode 12
21 April 2021
Вилка
Season 18
Episode 13
22 April 2021
Шиворот-навыворот
Season 18
Episode 14
26 April 2021
Самые родные
Season 18
Episode 15
27 April 2021
Вечеринка века
Season 18
Episode 16
28 April 2021
Магическое сознание
Season 18
Episode 17
29 April 2021
Неосновной инстинкт, часть первая
Season 18
Episode 18
3 May 2021
Неосновной инстинкт, часть вторая
Season 18
Episode 19
3 May 2021
Хозяйка белого дома
Season 18
Episode 20
3 May 2021
Факультатив по химии
Season 18
Episode 21
3 May 2021
Трезвые люди
Season 18
Episode 22
4 May 2021
Дикие индюки
Season 18
Episode 23
5 May 2021
Воспитание жестокости
Season 18
Episode 24
6 May 2021
Осколок
Season 18
Episode 25
11 May 2021
Метод монстра
Season 18
Episode 26
12 May 2021
Губы дьявола
Season 18
Episode 27
13 May 2021
Уйди, жиренчик
Season 18
Episode 28
17 May 2021
Крокодиловы слезы
Season 18
Episode 29
18 May 2021
Секретная миссия
Season 18
Episode 30
19 May 2021
Долеталась
Season 18
Episode 31
20 May 2021
Сорок бочек арестантов
Season 18
Episode 32
24 May 2021
Тёмное нутро
Season 18
Episode 33
25 May 2021
Последний из рода палачей
Season 18
Episode 34
26 May 2021
Думай быстрее
Season 18
Episode 35
27 May 2021
Чёрным по белому, часть первая
Season 18
Episode 36
25 June 2021
Чёрным по белому, часть вторая
Season 18
Episode 37
25 June 2021
Другие люди
Season 18
Episode 38
30 August 2021
Гости из будущего
Season 18
Episode 39
31 August 2021
Родительский чат
Season 18
Episode 40
1 September 2021
Расстрельная должность
Season 18
Episode 41
2 September 2021
Молочные реки
Season 18
Episode 42
6 September 2021
Верю всякому зверю
Season 18
Episode 43
7 September 2021
Не приходя в сознание
Season 18
Episode 44
8 September 2021
Бешеный зверь
Season 18
Episode 45
9 September 2021
Нежить
Season 18
Episode 46
13 September 2021
Сгорел на работе
Season 18
Episode 47
14 September 2021
Животный магнетизмъ
Season 18
Episode 48
15 September 2021
Демиург
Season 18
Episode 49
16 September 2021
Фурия
Season 18
Episode 50
20 September 2021
Особенности национального автосервиса
Season 18
Episode 51
21 September 2021
Скажите, как меня зовут
Season 18
Episode 52
22 September 2021
Надгробный гаджет
Season 18
Episode 53
23 September 2021
Операция «Мусор»
Season 18
Episode 54
27 September 2021
Пассажир катафалка
Season 18
Episode 55
28 September 2021
Лучи смерти
Season 18
Episode 56
29 September 2021
Плохой папа
Season 18
Episode 57
30 September 2021
Охотники и собиратели
Season 18
Episode 58
4 October 2021
Горячая надежда
Season 18
Episode 59
5 October 2021
Подселение
Season 18
Episode 60
6 October 2021
Дистанция
Season 18
Episode 61
7 October 2021
Манкурт
Season 18
Episode 62
11 October 2021
Короеды
Season 18
Episode 63
12 October 2021
Худшая версия
Season 18
Episode 64
13 October 2021
Золотые слова
Season 18
Episode 65
14 October 2021
Отмени меня
Season 18
Episode 66
18 October 2021
Клиника
Season 18
Episode 67
19 October 2021
Убить нельзя спасти
Season 18
Episode 68
20 October 2021
И ад следовал за ним
Season 18
Episode 69
21 October 2021
Охотники за головами
Season 18
Episode 70
25 October 2021
Диета звезд
Season 18
Episode 71
26 October 2021
Ковчег
Season 18
Episode 72
27 October 2021
Гамбит по-турецки
Season 18
Episode 73
28 October 2021
Искренние извинения
Season 18
Episode 74
1 November 2021
Стиплер
Season 18
Episode 75
1 November 2021
Казнить нельзя помиловать
Season 18
Episode 76
2 November 2021
Радио для взрослых
Season 18
Episode 77
2 November 2021
Кровавые банки
Season 18
Episode 78
3 November 2021
Гонцы справедливости
Season 18
Episode 79
3 November 2021
Четвертина
Season 18
Episode 80
8 November 2021
Злыдень
Season 18
Episode 81
9 November 2021
На побывку едет пожилой маньяк
Season 18
Episode 82
10 November 2021
Очень странные тела
Season 18
Episode 83
11 November 2021
Группа единокровных
Season 18
Episode 84
15 November 2021
Зов Оонгхи
Season 18
Episode 85
16 November 2021
Молчание сверчат
Season 18
Episode 86
17 November 2021
Не верь глазам своим
Season 18
Episode 87
18 November 2021
Быть или не быть
Season 18
Episode 88
22 November 2021
Ночной охотник
Season 18
Episode 89
23 November 2021
Жизнь за чужие секреты
Season 18
Episode 90
24 November 2021
Домой!
Season 18
Episode 91
25 November 2021
Многостаночница
Season 18
Episode 92
29 November 2021
Рыжий ангел
Season 18
Episode 93
30 November 2021
Челлендж
Season 18
Episode 94
1 December 2021
Исчезнувший стрелок
Season 18
Episode 95
2 December 2021
Не имей сто рублей
Season 18
Episode 96
6 December 2021
Чужими руками
Season 18
Episode 97
7 December 2021
Наш любимый тренер
Season 18
Episode 98
8 December 2021
Гниль
Season 18
Episode 99
9 December 2021
Исчезнувший
Season 18
Episode 100
13 December 2021
Мёртвые листья
Season 18
Episode 101
14 December 2021
Тест на совместимость
Season 18
Episode 102
15 December 2021
Иллюзионист
Season 18
Episode 103
16 December 2021
Красный киборг
Season 18
Episode 104
20 December 2021
Дверь от всех ключей
Season 18
Episode 105
21 December 2021
Прививка
Season 18
Episode 106
22 December 2021
Врожденное двуличие
Season 18
Episode 107
23 December 2021
Мы желаем счастья вам
Season 18
Episode 108
27 December 2021
Ладья Харона
Season 18
Episode 109
28 December 2021
Способ номер семь
Season 18
Episode 110
29 December 2021
Кто смеётся последним
Season 18
Episode 111
30 December 2021
Кто подставил Кроликова Родиона
Season 18
Episode 112
31 December 2021
Праздничное сердце
Season 18
Episode 113
31 December 2021
Избушка на курьих ножках
Season 18
Episode 114
31 December 2021
Три скорпиона
Season 18
Episode 115
31 December 2021
Доброжелатель
Season 18
Episode 116
10 January 2022
Перед смертью не надышишься
Season 18
Episode 117
11 January 2022
Повелитель мук
Season 18
Episode 118
12 January 2022
Заказ на выбор
Season 18
Episode 119
13 January 2022
Двойная ненависть
Season 18
Episode 120
17 January 2022
Сожги эту книгу
Season 18
Episode 121
18 January 2022
Аромат золота
Season 18
Episode 122
19 January 2022
Проклятый старый дом
Season 18
Episode 123
20 January 2022
Отвергнутый убийца
Season 18
Episode 124
24 January 2022
Метод Маршалла
Season 18
Episode 125
25 January 2022
Свинья номер три
Season 18
Episode 126
26 January 2022
В поисках Харона
Season 18
Episode 127
27 January 2022
Весёлые старты
Season 18
Episode 128
31 January 2022
Настоящий герой
Season 18
Episode 129
1 February 2022
Возвращение демона
Season 18
Episode 130
2 February 2022
След из прошлого
Season 18
Episode 131
3 February 2022
Лесной олень
Season 18
Episode 132
7 February 2022
Не я один
Season 18
Episode 133
8 February 2022
Заложник
Season 18
Episode 134
9 February 2022
Ролевые игры
Season 18
Episode 135
10 February 2022
Пластмассовая жизнь
Season 18
Episode 136
14 February 2022
Подушка безопасности
Season 18
Episode 137
15 February 2022
Трудно быть Богом
Season 18
Episode 138
16 February 2022
Букет нарциссов
Season 18
Episode 139
17 February 2022
Сны Венеры
Season 18
Episode 140
21 February 2022
Понедельник, тринадцатое
Season 18
Episode 141
22 February 2022
Сектор газа
Season 18
Episode 142
24 February 2022
АМОК
Season 18
Episode 143
28 February 2022
Хайпожорик
Season 18
Episode 144
1 March 2022
Нимфалида
Season 18
Episode 145
2 March 2022
Всеобщий любимец
Season 18
Episode 146
3 March 2022
Бешеный Сенька
Season 18
Episode 147
9 March 2022
Цепные псы
Season 18
Episode 148
10 March 2022
Семеро тигрят
Season 18
Episode 149
14 March 2022
Дурак — 2
Season 18
Episode 150
15 March 2022
Игрушки Фредди Крюкова
Season 18
Episode 151
16 March 2022
Убийство по обмену
Season 18
Episode 152
17 March 2022
Прокрустово ложе
Season 18
Episode 153
21 March 2022
Лес попутал
Season 18
Episode 154
22 March 2022
Убийство по учебнику
Season 18
Episode 155
23 March 2022
Треугольник смерти
Season 18
Episode 156
24 March 2022
Пирамида Хопса
Season 18
Episode 157
28 March 2022
Повелители танцующих лягушек
Season 18
Episode 158
29 March 2022
Эмпиреи у батареи
Season 18
Episode 159
30 March 2022
Самая опасная профессия
Season 18
Episode 160
31 March 2022
Таинство демагогии
Season 18
Episode 161
4 April 2022
Кольцо с турмалином
Season 18
Episode 162
5 April 2022
Незнание — сила
Season 18
Episode 163
6 April 2022
Держи язык за зубами
Season 18
Episode 164
7 April 2022
Проклятие по женской линии
Season 18
Episode 165
11 April 2022
Ждем и наблюдаем
Season 18
Episode 166
12 April 2022
Феминизм или смерть
Season 18
Episode 167
13 April 2022
Касатики
Season 18
Episode 168
14 April 2022
Спросите у Батька
Season 18
Episode 169
18 April 2022
#САМАВИНОВАТА
Season 18
Episode 170
19 April 2022
Грязное дело
Season 18
Episode 171
20 April 2022
Лицом к лицу
Season 18
Episode 172
21 April 2022
Сделай погромче
Season 18
Episode 173
25 April 2022
По следам
Season 18
Episode 174
26 April 2022
264-я с продолжением
Season 18
Episode 175
27 April 2022
Влогеры тоже плачут
Season 18
Episode 176
28 April 2022
Кары небесные
Season 18
Episode 177
4 May 2022
Грант на тот свет
Season 18
Episode 178
5 May 2022
Метка цвета ночи
Season 18
Episode 179
11 May 2022
Короли шиномонтажа
Season 18
Episode 180
12 May 2022
Птицы смерти
Season 18
Episode 181
16 May 2022
Смерть после полудня
Season 18
Episode 182
17 May 2022
Интернат
Season 18
Episode 183
18 May 2022
Задача для супергероя
Season 18
Episode 184
19 May 2022
Игры разума
Season 18
Episode 185
23 May 2022
Школа жизни
Season 18
Episode 186
24 May 2022
Галстук для Богомола
Season 18
Episode 187
25 May 2022
Настоящая любовь
Season 18
Episode 188
26 May 2022
Театр смерти
Season 18
Episode 189
30 May 2022
Челюсти
Season 18
Episode 190
31 May 2022
Архив смерти
Season 18
Episode 191
1 June 2022
Монстр по соседству
Season 18
Episode 192
2 June 2022
Ябеда
Season 18
Episode 193
24 June 2022
Клятва Герострата
Season 18
Episode 194
10 July 2022
Кровавая история
Season 18
Episode 195
10 July 2022
Шакалье племя
Season 18
Episode 196
22 August 2022
Смерть с небес
Season 18
Episode 197
23 August 2022
Греческая трагедия
Season 18
Episode 198
24 August 2022
Похищенная муза
Season 18
Episode 199
25 August 2022
И снова третье декабря
Season 18
Episode 200
26 August 2022
Цветы смерти
Season 18
Episode 201
27 August 2022
Я знаю, вы убили меня
Season 18
Episode 202
27 August 2022
Бапки
Season 18
Episode 203
28 August 2022
Коса покойницы
Season 18
Episode 204
28 August 2022
Охота на единорога
Season 18
Episode 205
29 August 2022
Темная сторона дома
Season 18
Episode 206
30 August 2022
Красная комната
Season 18
Episode 207
31 August 2022
Сладкая зайка
Season 18
Episode 208
1 September 2022
