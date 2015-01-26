Menu
Sled
16+
Title
Сезон 12
Season premiere
26 January 2015
Production year
2015
Number of episodes
208
Runtime
135 hours 12 minutes
Series rating
10
Rate
10
votes
3.3
IMDb
Write review
"Sled" season 12 list of episodes.
TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
Season 6
Season 7
Season 8
Season 9
Season 10
Season 11
Season 12
Season 13
Season 14
Season 15
Season 16
Season 17
Season 18
Season 19
Season 20
Season 21
Самое важное
Season 12
Episode 1
26 January 2015
Стенка
Season 12
Episode 2
27 January 2015
День учителя
Season 12
Episode 3
28 January 2015
Клуб веселых мертвецов
Season 12
Episode 4
29 January 2015
Сердцу не прикажешь
Season 12
Episode 5
2 February 2015
Закладки
Season 12
Episode 6
2 February 2015
Еще один шанс
Season 12
Episode 7
3 February 2015
С того света
Season 12
Episode 8
3 February 2015
Гастролеры
Season 12
Episode 9
4 February 2015
Витрина
Season 12
Episode 10
4 February 2015
Прерванный полет
Season 12
Episode 11
5 February 2015
Предел
Season 12
Episode 12
5 February 2015
Школьная крыса
Season 12
Episode 13
9 February 2015
Три с половиной толстяка
Season 12
Episode 14
9 February 2015
За гранью фола
Season 12
Episode 15
10 February 2015
Экстренные меры
Season 12
Episode 16
10 February 2015
Готымские галстуки
Season 12
Episode 17
11 February 2015
Очищение огнем
Season 12
Episode 18
11 February 2015
Долг
Season 12
Episode 19
12 February 2015
Ублюдки
Season 12
Episode 20
12 February 2015
Найти и обезвредить
Season 12
Episode 21
16 February 2015
Случайные обстоятельства
Season 12
Episode 22
16 February 2015
Дважды труп
Season 12
Episode 23
17 February 2015
Накладка
Season 12
Episode 24
17 February 2015
Дела семейные
Season 12
Episode 25
18 February 2015
Снежный капитан
Season 12
Episode 26
18 February 2015
Минус два
Season 12
Episode 27
19 February 2015
Подарок на ночь
Season 12
Episode 28
19 February 2015
Просто друг
Season 12
Episode 29
24 February 2015
Большая игра
Season 12
Episode 30
24 February 2015
Скупой рыцарь
Season 12
Episode 31
25 February 2015
Призрак старушки
Season 12
Episode 32
25 February 2015
Честь семьи
Season 12
Episode 33
26 February 2015
Мокошь
Season 12
Episode 34
26 February 2015
Профессионал
Season 12
Episode 35
2 March 2015
Послание бутылкой
Season 12
Episode 36
2 March 2015
Полли
Season 12
Episode 37
3 March 2015
Бунт в супермаркете
Season 12
Episode 38
3 March 2015
Хтоническая мощь
Season 12
Episode 39
4 March 2015
Золотая пора
Season 12
Episode 40
4 March 2015
И нашим, и вашим
Season 12
Episode 41
5 March 2015
Женский день
Season 12
Episode 42
5 March 2015
Не вспоминай
Season 12
Episode 43
10 March 2015
Антигены
Season 12
Episode 44
10 March 2015
Потанцуй со мной
Season 12
Episode 45
11 March 2015
Сюрприз
Season 12
Episode 46
11 March 2015
Другие ценности
Season 12
Episode 47
12 March 2015
В городском саду
Season 12
Episode 48
12 March 2015
Ангъяк
Season 12
Episode 49
16 March 2015
Змей-искуситель
Season 12
Episode 50
16 March 2015
Скажи папе
Season 12
Episode 51
17 March 2015
Детки в клетке
Season 12
Episode 52
17 March 2015
Золотая баба
Season 12
Episode 53
18 March 2015
Терминатор
Season 12
Episode 54
18 March 2015
Династия в опасности
Season 12
Episode 55
19 March 2015
Спаситель
Season 12
Episode 56
19 March 2015
Кислота
Season 12
Episode 57
23 March 2015
Что такое не везет
Season 12
Episode 58
23 March 2015
Абракадабра
Season 12
Episode 59
24 March 2015
Бесконтактный бой
Season 12
Episode 60
24 March 2015
И аз воздам
Season 12
Episode 61
25 March 2015
Два товарища
Season 12
Episode 62
25 March 2015
Божий одуванчик
Season 12
Episode 63
26 March 2015
Низга
Season 12
Episode 64
26 March 2015
Дом 6, подъезд 4
Season 12
Episode 65
30 March 2015
Взрыв из прошлого
Season 12
Episode 66
30 March 2015
Кротовая нора
Season 12
Episode 67
31 March 2015
Лекарство от жадности
Season 12
Episode 68
31 March 2015
Ритуальные игры
Season 12
Episode 69
1 April 2015
Ключи от королевства
Season 12
Episode 70
1 April 2015
Эхо
Season 12
Episode 71
2 April 2015
Чужие деньги
Season 12
Episode 72
2 April 2015
Писатель
Season 12
Episode 73
6 April 2015
Автомат для прекрасной дамы
Season 12
Episode 74
6 April 2015
Терминатор. Бессудный день
Season 12
Episode 75
7 April 2015
Любовь, похожая на стон
Season 12
Episode 76
7 April 2015
Ночное приключение
Season 12
Episode 77
8 April 2015
Принц на белом коне
Season 12
Episode 78
8 April 2015
Людоед
Season 12
Episode 79
9 April 2015
Взорванный город
Season 12
Episode 80
9 April 2015
Все ненавидят Глеба
Season 12
Episode 81
13 April 2015
Мертвый свидетель
Season 12
Episode 82
13 April 2015
Девушка с юга
Season 12
Episode 83
14 April 2015
Крыса по имени Маруся
Season 12
Episode 84
14 April 2015
Вечная жизнь
Season 12
Episode 85
15 April 2015
Жены знахаря
Season 12
Episode 86
15 April 2015
Кощунство
Season 12
Episode 87
16 April 2015
Личное обаяние подозреваемого
Season 12
Episode 88
16 April 2015
Настоящие индейцы
Season 12
Episode 89
20 April 2015
Красота убивает
Season 12
Episode 90
20 April 2015
До самой смерти
Season 12
Episode 91
21 April 2015
Жалкая попытка оправдаться
Season 12
Episode 92
21 April 2015
Меч дьявола
Season 12
Episode 93
22 April 2015
Козел отпущения
Season 12
Episode 94
22 April 2015
Дриада
Season 12
Episode 95
23 April 2015
Ребенок в коробке
Season 12
Episode 96
23 April 2015
Продавец света
Season 12
Episode 97
27 April 2015
Сверхценность
Season 12
Episode 98
27 April 2015
Ремонт до гроба
Season 12
Episode 99
28 April 2015
Соблазнение по-японски
Season 12
Episode 100
28 April 2015
Бычок
Season 12
Episode 101
29 April 2015
Мёртвое озеро
Season 12
Episode 102
29 April 2015
Афганский бумеранг
Season 12
Episode 103
29 April 2015
Богатая свадьба и бедные похороны
Season 12
Episode 104
31 August 2015
Меня убил меч
Season 12
Episode 105
31 August 2015
Убежище
Season 12
Episode 106
1 September 2015
Дачная история
Season 12
Episode 107
1 September 2015
Высотка
Season 12
Episode 108
2 September 2015
Гадалка
Season 12
Episode 109
2 September 2015
Насильник
Season 12
Episode 110
3 September 2015
Засланный казачок
Season 12
Episode 111
3 September 2015
Где ты
Season 12
Episode 112
7 September 2015
Дама в очках с ружьем
Season 12
Episode 113
7 September 2015
Эриния
Season 12
Episode 114
8 September 2015
Несовместимость
Season 12
Episode 115
8 September 2015
Забота о старости
Season 12
Episode 116
9 September 2015
Двойное прикрытие
Season 12
Episode 117
9 September 2015
Не все дома
Season 12
Episode 118
10 September 2015
Безысходность
Season 12
Episode 119
10 September 2015
Цена не имеет значения
Season 12
Episode 120
14 September 2015
Путь мертвеца
Season 12
Episode 121
14 September 2015
Кто быстрее
Season 12
Episode 122
15 September 2015
Нечего терять
Season 12
Episode 123
15 September 2015
Конец юности
Season 12
Episode 124
16 September 2015
Земляки
Season 12
Episode 125
16 September 2015
Последний шанс
Season 12
Episode 126
17 September 2015
Чернокнижник
Season 12
Episode 127
17 September 2015
Чингачгук
Season 12
Episode 128
21 September 2015
Пупенмейстер
Season 12
Episode 129
21 September 2015
Лесной царь
Season 12
Episode 130
22 September 2015
Бабушкины сказки
Season 12
Episode 131
22 September 2015
Темная лошадка
Season 12
Episode 132
23 September 2015
Царевна-лягушка
Season 12
Episode 133
23 September 2015
Халатность
Season 12
Episode 134
24 September 2015
Туфельки
Season 12
Episode 135
24 September 2015
Графское подворье
Season 12
Episode 136
28 September 2015
Прости за любовь
Season 12
Episode 137
28 September 2015
Ожившая надежда
Season 12
Episode 138
29 September 2015
Русская ловушка
Season 12
Episode 139
29 September 2015
Шут
Season 12
Episode 140
30 September 2015
Объездная дорога
Season 12
Episode 141
30 September 2015
Проклятое наследство
Season 12
Episode 142
1 October 2015
Низшая раса
Season 12
Episode 143
1 October 2015
Майор без головы
Season 12
Episode 144
5 October 2015
Джек-пот
Season 12
Episode 145
5 October 2015
Ловушка для дракона
Season 12
Episode 146
6 October 2015
Луна и грош
Season 12
Episode 147
6 October 2015
Большая рыба
Season 12
Episode 148
7 October 2015
След от укуса
Season 12
Episode 149
7 October 2015
Ограниченные возможности
Season 12
Episode 150
8 October 2015
Сёстры
Season 12
Episode 151
8 October 2015
Прогулка по воле
Season 12
Episode 152
12 October 2015
Смертельная доза
Season 12
Episode 153
12 October 2015
Девятая жизнь
Season 12
Episode 154
13 October 2015
Центростремительная сила
Season 12
Episode 155
13 October 2015
Фараон
Season 12
Episode 156
14 October 2015
Своих не прощают
Season 12
Episode 157
14 October 2015
Положительная мутация
Season 12
Episode 158
15 October 2015
Смерть ездит на автобусе
Season 12
Episode 159
15 October 2015
Другие камни
Season 12
Episode 160
19 October 2015
Самый лучший праздник
Season 12
Episode 161
19 October 2015
Винтажная улика
Season 12
Episode 162
20 October 2015
Копьё судьбы
Season 12
Episode 163
20 October 2015
Доказательства любви
Season 12
Episode 164
21 October 2015
Реакция
Season 12
Episode 165
21 October 2015
Убить Переделкина
Season 12
Episode 166
22 October 2015
Смерть в теремке
Season 12
Episode 167
22 October 2015
Мавр
Season 12
Episode 168
26 October 2015
Большой брат
Season 12
Episode 169
26 October 2015
Ухажёры
Season 12
Episode 170
27 October 2015
Вперёд в прошлое
Season 12
Episode 171
27 October 2015
Дом дружбы
Season 12
Episode 172
28 October 2015
Сорок свечей
Season 12
Episode 173
28 October 2015
Женщина в атласном халате
Season 12
Episode 174
29 October 2015
Засланец
Season 12
Episode 175
29 October 2015
На всю оставшуюся жизнь
Season 12
Episode 176
2 November 2015
Жизнь про запас
Season 12
Episode 177
2 November 2015
Опухоль мозга
Season 12
Episode 178
3 November 2015
Добинск 13
Season 12
Episode 179
3 November 2015
Палочка-выручалочка
Season 12
Episode 180
5 November 2015
Суррогат
Season 12
Episode 181
5 November 2015
Безумное чаепитие
Season 12
Episode 182
9 November 2015
Счастливое детство
Season 12
Episode 183
9 November 2015
Грешники
Season 12
Episode 184
10 November 2015
Не буди лихо
Season 12
Episode 185
10 November 2015
Сумасшествие
Season 12
Episode 186
11 November 2015
Хамелеон
Season 12
Episode 187
11 November 2015
Исторический детектив
Season 12
Episode 188
12 November 2015
Братуха
Season 12
Episode 189
12 November 2015
Замена
Season 12
Episode 190
16 November 2015
Бессоница
Season 12
Episode 191
16 November 2015
Детские шалости
Season 12
Episode 192
17 November 2015
Эффект Ребиндера
Season 12
Episode 193
17 November 2015
Гори всё огнём
Season 12
Episode 194
18 November 2015
Сказки из ямы
Season 12
Episode 195
18 November 2015
Доброхот
Season 12
Episode 196
19 November 2015
Гений и злодейство
Season 12
Episode 197
19 November 2015
Женское счастье
Season 12
Episode 198
23 November 2015
Два смертных греха
Season 12
Episode 199
23 November 2015
Исчезновение
Season 12
Episode 200
24 November 2015
Сложный возраст
Season 12
Episode 201
24 November 2015
Тихая обитель
Season 12
Episode 202
25 November 2015
Нокаут
Season 12
Episode 203
25 November 2015
Красива до смерти
Season 12
Episode 204
26 November 2015
А напоследок я скажу...
Season 12
Episode 205
26 November 2015
Внедрение
Season 12
Episode 206
30 November 2015
Яма для другого
Season 12
Episode 207
30 November 2015
Падение
Season 12
Episode 208
1 December 2015
