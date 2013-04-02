Menu
Sled
16+
Title
Сезон 10
Season premiere
2 April 2013
Production year
2013
Number of episodes
124
Runtime
80 hours 36 minutes
Series rating
10
Rate
10
votes
3.3
IMDb
Write review
"Sled" season 10 list of episodes.
TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
Season 6
Season 7
Season 8
Season 9
Season 10
Season 11
Season 12
Season 13
Season 14
Season 15
Season 16
Season 17
Season 18
Season 19
Season 20
Season 21
Полиграф
Season 10
Episode 1
2 April 2013
Вторая ошибка сапёра
Season 10
Episode 2
3 April 2013
Двуликий Янус
Season 10
Episode 3
4 April 2013
Фруктовый поединок
Season 10
Episode 4
8 April 2013
Даму сдавали в багаж
Season 10
Episode 5
9 April 2013
Отцовское чувство
Season 10
Episode 6
10 April 2013
Тайны больничного двора
Season 10
Episode 7
11 April 2013
Грогги
Season 10
Episode 8
15 April 2013
Студенты
Season 10
Episode 9
16 April 2013
Кровавая игра
Season 10
Episode 10
17 April 2013
Мадонна с младенцами
Season 10
Episode 11
18 April 2013
Рабы
Season 10
Episode 12
22 April 2013
Неповинная
Season 10
Episode 13
23 April 2013
Шарфик
Season 10
Episode 14
24 April 2013
Суперэго
Season 10
Episode 15
25 April 2013
Титаны
Season 10
Episode 16
29 April 2013
Отцовство
Season 10
Episode 17
6 May 2013
Ромка и Юлька
Season 10
Episode 18
7 May 2013
Синяк
Season 10
Episode 19
13 May 2013
Третья пуля
Season 10
Episode 20
14 May 2013
Апокалипсис сегодня
Season 10
Episode 21
15 May 2013
Вариант С
Season 10
Episode 22
16 May 2013
Любимые женщины Олега К.
Season 10
Episode 23
20 May 2013
Орден
Season 10
Episode 24
21 May 2013
Глубины подсознания
Season 10
Episode 25
22 May 2013
Поза трупа
Season 10
Episode 26
23 May 2013
Мечта всей жизни
Season 10
Episode 27
2 September 2013
Старая гвардия
Season 10
Episode 28
2 September 2013
Дневник извращенца
Season 10
Episode 29
3 September 2013
Грязная правда
Season 10
Episode 30
3 September 2013
Книга смерти
Season 10
Episode 31
4 September 2013
Плата за ошибки
Season 10
Episode 32
4 September 2013
Триллер
Season 10
Episode 33
5 September 2013
Гори, гори ясно
Season 10
Episode 34
5 September 2013
Медицинская халатность
Season 10
Episode 35
9 September 2013
Грабительский процент
Season 10
Episode 36
9 September 2013
Трубка мира
Season 10
Episode 37
10 September 2013
Брачное агенство
Season 10
Episode 38
10 September 2013
Бифштекс из любимого мужа
Season 10
Episode 39
11 September 2013
Б.Я.К.А.
Season 10
Episode 40
11 September 2013
Проклятие чёрной вдовы
Season 10
Episode 41
12 September 2013
Кровавый аукцион
Season 10
Episode 42
12 September 2013
Инопланетяне
Season 10
Episode 43
16 September 2013
Берегись автомобиля
Season 10
Episode 44
17 September 2013
Семейные узы
Season 10
Episode 45
18 September 2013
Сорокоградусное убийство
Season 10
Episode 46
19 September 2013
Химера
Season 10
Episode 47
23 September 2013
Похищение строптивой
Season 10
Episode 48
24 September 2013
Осколки
Season 10
Episode 49
25 September 2013
Горькая правда
Season 10
Episode 50
26 September 2013
Ответка
Season 10
Episode 51
30 September 2013
Хочу домой
Season 10
Episode 52
1 October 2013
Сдача
Season 10
Episode 53
2 October 2013
Следствие по телу
Season 10
Episode 54
3 October 2013
Взрыв на закате
Season 10
Episode 55
7 October 2013
Грязные тайны города Грущёвска
Season 10
Episode 56
8 October 2013
Кусок счастья
Season 10
Episode 57
9 October 2013
Герметичный лифт
Season 10
Episode 58
10 October 2013
Клуб обиженных мужей
Season 10
Episode 59
14 October 2013
Рука Василины
Season 10
Episode 60
15 October 2013
Ад
Season 10
Episode 61
16 October 2013
Бесконечная любовь
Season 10
Episode 62
17 October 2013
Термит в муравейнике
Season 10
Episode 63
21 October 2013
Чёрный монах
Season 10
Episode 64
22 October 2013
Живее всех живых
Season 10
Episode 65
23 October 2013
Ты мой Бог
Season 10
Episode 66
24 October 2013
Ангел смерти
Season 10
Episode 67
28 October 2013
Карать нельзя простить
Season 10
Episode 68
29 October 2013
Лишние люди
Season 10
Episode 69
30 October 2013
Дурак
Season 10
Episode 70
31 October 2013
Ничего личного
Season 10
Episode 71
5 November 2013
Экстрасенс
Season 10
Episode 72
6 November 2013
Укол
Season 10
Episode 73
7 November 2013
Поплачь и станет легче
Season 10
Episode 74
11 November 2013
Первый сын
Season 10
Episode 75
12 November 2013
Султан
Season 10
Episode 76
13 November 2013
Наивный умысел
Season 10
Episode 77
14 November 2013
Бедная Лиза
Season 10
Episode 78
18 November 2013
Коллекционер
Season 10
Episode 79
19 November 2013
Отец
Season 10
Episode 80
20 November 2013
Решалка
Season 10
Episode 81
21 November 2013
Чужая жена
Season 10
Episode 82
25 November 2013
Террорист
Season 10
Episode 83
26 November 2013
Гроб с кодовым замком
Season 10
Episode 84
27 November 2013
Спецэффекты
Season 10
Episode 85
28 November 2013
Последняя воля
Season 10
Episode 86
2 December 2013
Клуб самоубийц
Season 10
Episode 87
3 December 2013
Отступники
Season 10
Episode 88
4 December 2013
Формула любви
Season 10
Episode 89
5 December 2013
Корректор
Season 10
Episode 90
9 December 2013
Народный целитель
Season 10
Episode 91
10 December 2013
Игра на вылет
Season 10
Episode 92
11 December 2013
Секта
Season 10
Episode 93
12 December 2013
Три секунды на правду
Season 10
Episode 94
16 December 2013
Защищая счастье
Season 10
Episode 95
17 December 2013
Хоспис
Season 10
Episode 96
18 December 2013
Охота на волчицу
Season 10
Episode 97
19 December 2013
Наводка
Season 10
Episode 98
23 December 2013
Место смерти изменить нельзя
Season 10
Episode 99
24 December 2013
Три вора
Season 10
Episode 100
25 December 2013
Зачистка
Season 10
Episode 101
26 December 2013
Надежда умирает первой
Season 10
Episode 102
27 January 2014
Бокс №8
Season 10
Episode 103
28 January 2014
Коммунальное чтиво
Season 10
Episode 104
29 January 2014
Доктор
Season 10
Episode 105
30 January 2014
Мымра
Season 10
Episode 106
3 February 2014
Скованные одной цепью
Season 10
Episode 107
4 February 2014
Перстень Борджиа
Season 10
Episode 108
5 February 2014
Прет-а-порте
Season 10
Episode 109
6 February 2014
Неудачники
Season 10
Episode 110
10 February 2014
Очень черная магия
Season 10
Episode 111
11 February 2014
Высота
Season 10
Episode 112
12 February 2014
Сумасшедшая дюжина (Побег)
Season 10
Episode 113
13 February 2014
Обнажённая Маха
Season 10
Episode 114
17 February 2014
Невинные
Season 10
Episode 115
18 February 2014
Мгновенные фотографии
Season 10
Episode 116
19 February 2014
Ограбление по-инопланетянски
Season 10
Episode 117
20 February 2014
Знамение
Season 10
Episode 118
24 February 2014
Пятиконечная звезда
Season 10
Episode 119
25 February 2014
Слепой лазутчик
Season 10
Episode 120
26 February 2014
Лица со шрамами
Season 10
Episode 121
27 February 2014
Женщина нелёгкого поведения
Season 10
Episode 122
3 March 2014
Особое дело
Season 10
Episode 123
4 March 2014
Ребенок
Season 10
Episode 124
5 March 2014
TV series release schedule
