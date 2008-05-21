Menu
Sled
16+
Title
Сезон 2
Season premiere
21 May 2008
Production year
2008
Number of episodes
120
Runtime
78 hours 0 minute
Series rating
10
Rate
10
votes
3.3
IMDb
Write review
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
Season 6
Season 7
Season 8
Season 9
Season 10
Season 11
Season 12
Season 13
Season 14
Season 15
Season 16
Season 17
Season 18
Season 19
Season 20
Season 21
Season 22
Камень на шее
Season 2
Episode 1
21 May 2008
Приговор
Season 2
Episode 2
22 May 2008
Остров
Season 2
Episode 3
26 May 2008
Мамина дочь
Season 2
Episode 4
27 May 2008
Замкнутый круг
Season 2
Episode 5
28 May 2008
Утопленница
Season 2
Episode 6
29 May 2008
Поцелуй смерти
Season 2
Episode 7
2 June 2008
Убийство на свадьбе
Season 2
Episode 8
3 June 2008
Буратино
Season 2
Episode 9
4 June 2008
Трижды предавший
Season 2
Episode 10
5 June 2008
Убей за меня
Season 2
Episode 11
16 June 2008
Знакомство с родителями
Season 2
Episode 12
17 June 2008
Танцы
Season 2
Episode 13
18 June 2008
Пропавшее завещание
Season 2
Episode 14
19 June 2008
Трудная задача
Season 2
Episode 15
23 June 2008
Бомба из аптеки
Season 2
Episode 16
24 June 2008
Ошибка Антоновой (Если друг)
Season 2
Episode 17
25 June 2008
Подарок
Season 2
Episode 18
26 June 2008
Последнее желание
Season 2
Episode 19
1 July 2008
Долги
Season 2
Episode 20
3 July 2008
Долгая сказка на ночь
Season 2
Episode 21
7 July 2008
Лесной стрелок
Season 2
Episode 22
9 July 2008
Подкова
Season 2
Episode 23
15 July 2008
Чисто дачное убийство
Season 2
Episode 24
16 July 2008
Колдун
Season 2
Episode 25
22 July 2008
Родом из детства
Season 2
Episode 26
24 July 2008
Возвращение из мертвых
Season 2
Episode 27
28 July 2008
Обстоятельства
Season 2
Episode 28
30 July 2008
Проклятый дом / Озеро с сюрпризом
Season 2
Episode 29
5 August 2008
Последнее письмо
Season 2
Episode 30
7 August 2008
Недетское время / Спящая красавица
Season 2
Episode 31
11 August 2008
Золотая девочка
Season 2
Episode 32
19 August 2008
Свой среди чужих
Season 2
Episode 33
21 August 2008
Адвокатская история
Season 2
Episode 34
25 August 2008
Слишком много подозреваемых
Season 2
Episode 35
27 August 2008
Трамвай
Season 2
Episode 36
1 September 2008
Жесть
Season 2
Episode 37
2 September 2008
Труп невесты
Season 2
Episode 38
3 September 2008
Киллер
Season 2
Episode 39
4 September 2008
Бедные родственники
Season 2
Episode 40
8 September 2008
И концы в воду
Season 2
Episode 41
9 September 2008
Курортный сезон
Season 2
Episode 42
11 September 2008
Крыса
Season 2
Episode 43
15 September 2008
Бойцовский клуб
Season 2
Episode 44
16 September 2008
Заяц
Season 2
Episode 45
17 September 2008
Убийственное видео
Season 2
Episode 46
18 September 2008
Гнездо кукушки
Season 2
Episode 47
22 September 2008
Труп на обочине
Season 2
Episode 48
23 September 2008
Бешенство
Season 2
Episode 49
24 September 2008
Кладбищенская история
Season 2
Episode 50
25 September 2008
Анна на шее
Season 2
Episode 51
29 September 2008
Фотограф
Season 2
Episode 52
30 September 2008
Реквием
Season 2
Episode 53
1 October 2008
Коллекция
Season 2
Episode 54
2 October 2008
Гувернантка
Season 2
Episode 55
6 October 2008
Удачное убийство
Season 2
Episode 56
7 October 2008
Приёмная мать
Season 2
Episode 57
8 October 2008
Некроромантик
Season 2
Episode 58
9 October 2008
Два взрыва
Season 2
Episode 59
13 October 2008
Инвалид любви
Season 2
Episode 60
14 October 2008
Глазами ребёнка
Season 2
Episode 61
16 October 2008
Дамский угодник
Season 2
Episode 62
20 October 2008
Аты-баты
Season 2
Episode 63
21 October 2008
Смерть на озере
Season 2
Episode 64
22 October 2008
Китаец
Season 2
Episode 65
23 October 2008
Бедняков не убивают
Season 2
Episode 66
27 October 2008
Девушка из деревни
Season 2
Episode 67
28 October 2008
Всё о Гере
Season 2
Episode 68
29 October 2008
Розыгрыш
Season 2
Episode 69
30 October 2008
Новоселье
Season 2
Episode 70
31 October 2008
Железное алиби
Season 2
Episode 71
5 November 2008
Ножницы
Season 2
Episode 72
6 November 2008
Последняя капля
Season 2
Episode 73
10 November 2008
Ненависть
Season 2
Episode 74
11 November 2008
Ресторан
Season 2
Episode 75
12 November 2008
Личное дело
Season 2
Episode 76
13 November 2008
Тетрадка в клеточку
Season 2
Episode 77
17 November 2008
Мальчишник
Season 2
Episode 78
18 November 2008
Красота
Season 2
Episode 79
19 November 2008
Гиблое место
Season 2
Episode 80
20 November 2008
Тяжёлый сон
Season 2
Episode 81
24 November 2008
Рокировка
Season 2
Episode 82
25 November 2008
Удильщик
Season 2
Episode 83
26 November 2008
Аптечная история
Season 2
Episode 84
27 November 2008
Влюблённый курьер
Season 2
Episode 85
1 December 2008
Дембельский аккорд
Season 2
Episode 86
2 December 2008
Вопросы крови
Season 2
Episode 87
3 December 2008
Падший ангел
Season 2
Episode 88
4 December 2008
Стрелок
Season 2
Episode 89
8 December 2008
Адвокаты
Season 2
Episode 90
10 December 2008
Маргарита
Season 2
Episode 91
11 December 2008
Родня
Season 2
Episode 92
15 December 2008
Человек хот-дог
Season 2
Episode 93
16 December 2008
Сенсация
Season 2
Episode 94
17 December 2008
Дом инвалида
Season 2
Episode 95
18 December 2008
Физкультпривет
Season 2
Episode 96
22 December 2008
Случай на дороге
Season 2
Episode 97
23 December 2008
Лолита
Season 2
Episode 98
24 December 2008
Убить одиночество
Season 2
Episode 99
25 December 2008
Лунный камень
Season 2
Episode 100
29 December 2008
Служебный роман
Season 2
Episode 101
19 January 2009
Моя бедная мама
Season 2
Episode 102
20 January 2009
Последние дни
Season 2
Episode 103
21 January 2009
Трест
Season 2
Episode 104
22 January 2009
Жертвоприношение
Season 2
Episode 105
26 January 2009
Срок давности
Season 2
Episode 106
27 January 2009
Стриптизёр
Season 2
Episode 107
28 January 2009
Снайпер
Season 2
Episode 108
29 January 2009
Две сестры
Season 2
Episode 109
2 February 2009
Любовь без правил
Season 2
Episode 110
3 February 2009
Наташино золото
Season 2
Episode 111
4 February 2009
Старый грех
Season 2
Episode 112
5 February 2009
Учительница
Season 2
Episode 113
9 February 2009
Близнецы
Season 2
Episode 114
10 February 2009
Двойное дно
Season 2
Episode 115
11 February 2009
Биологическая мать
Season 2
Episode 116
12 February 2009
Осиное гнездо
Season 2
Episode 117
16 February 2009
Сосед
Season 2
Episode 118
17 February 2009
Вторая жизнь
Season 2
Episode 119
18 February 2009
Сантехник
Season 2
Episode 120
19 February 2009
