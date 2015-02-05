В 6-м сезоне сериала «Кайф с доставкой» в первый раз именно Парень оказался главным участником событий. Он всеми силами старается подбодрить свою племянницу-тинейджера, которая приехала из другого города. Он категорически не хочет вести дела на глазах девочки и старается скрыть от родственницы, чем зарабатывает на жизнь на самом деле. В следующем эпизоде в центре событий оказывается писательница, которая пытается преодолеть тяжелый кризис, разрушающий ее семейные отношения. Она обращается к Парню, желая, чтобы тот оказал ей услугу, связанную с доставкой запрещенного товара. Женщина представляется как Рейчел.