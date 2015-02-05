Menu
High Maintenance 2012 - 2015, season 6

High Maintenance Seasons Season 6

Season premiere 5 February 2015
Production year 2015
Number of episodes 3
Runtime 1 hour 30 minutes
"High Maintenance" season 6 description

В 6-м сезоне сериала «Кайф с доставкой» в первый раз именно Парень оказался главным участником событий. Он всеми силами старается подбодрить свою племянницу-тинейджера, которая приехала из другого города. Он категорически не хочет вести дела на глазах девочки и старается скрыть от родственницы, чем зарабатывает на жизнь на самом деле. В следующем эпизоде в центре событий оказывается писательница, которая пытается преодолеть тяжелый кризис, разрушающий ее семейные отношения. Она обращается к Парню, желая, чтобы тот оказал ей услугу, связанную с доставкой запрещенного товара. Женщина представляется как Рейчел. 

"High Maintenance" season 6 list of episodes. TV series release schedule
Sufjan
Season 6 Episode 1
5 February 2015
Esme
Season 6 Episode 2
5 February 2015
Sabrina
Season 6 Episode 3
5 February 2015
