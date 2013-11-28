В 4-м сезоне «Кайф с доставкой» Парень узнает об истории о Трикси в тот момент, когда доставляет товар паре. Они пребывают в состоянии стресса из-за того, что им пришлось столкнуться с невнимательными гостями с сайта бронирования жилья AirBnB. Отношения одной парочки подверглись проверке на прочность. Это случилось из-за того, что их близкий приятель поселился у них. Он прибыл в город на бракосочетание Дины. Парень доставляет заказ странному фокуснику. Ганнибал Буресс занимается комедией. Он является стендапером, который пытается таким образом справиться с тяжелым психологическим опытом. Парень старается поддержать его.